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Cor 18:57
Dall´Anglona a Osuna: ponte con la Spagna
Una delegazione di sindaci che fanno parte dell’Unione dei comuni dell’Anglona e Bassa valle del Coghinas, è stata ricevuta dalla sindaca di Osuna Rosario Andújar per siglare e rinvigorire il legame storico della Sardegna, in particolare l’Anglona, con la Spagna.
Dall´Anglona a Osuna: ponte con la Spagna

SASSARI - Una delegazione di sindaci che fanno parte dell’Unione dei comuni dell’Anglona e Bassa valle del Coghinas, è stata ricevuta dalla sindaca di Osuna Rosario Andújar per siglare e rinvigorire il legame storico della Sardegna, in particolare l’Anglona, con la Spagna. L’incontro istituzionale, al quale ha partecipato anche la console dei Paesi bassi in Italia Cristina Ricci, ha avuto come asse centrale le figure dei Duchi di Osuna, nello specifico il IX Duca di Osuna, Pedro Téllez-Girón, sua moglie María Josefa Pimentel, e il loro stretto legame storico con il territorio dell'Anglona. Questo perché la duchessa detenne il titolo di Principessa di Anglona, concesso nel 1767 dal re Carlo Emanuele III, circostanza che ha motivato l'interesse dei sindaci del territorio nel conoscere Osuna, luogo legato a questo patrimonio storico e dove riposano i principi di Anglona, precisamente nel Pantheon dei Duchi della Collegiata di Osuna.

«La nostra visita a Osuna- ha spiegato il presidente dell’Unione dei comuni dell’Anglona Giovanni Filiziu, non rappresenta solo un omaggio doveroso alle radici comuni che legano la Sardegna alla Spagna, ma è un atto di riscoperta della nostra identità più profonda. Essere qui, nel luogo dove riposano i Principi d'Anglona, significa onorare una storia unica che nel 2027 celebrerà i suoi 260 anni. Rinsaldare questo legame dinastico e culturale ci permette di restituire all'Anglona il prestigio internazionale che merita, trasformando la memoria storica in un ponte vivo di cooperazione e sviluppo per le nostre comunità».

A margine dell’incontro, la sindaca di Osuna ha sottolineato il valore strategico e simbolico di questa cooperazione, ritenendo che permetta di «scoprire ancora una volta ai cittadini l'estensione dei legami storici che ci precedono e che continuano ad essere attuali nel presente». Non solo, ha sottolineato che questo tipo di relazioni «non devono essere intese unicamente dal punto di vista del passato, ma come una reale opportunità per il futuro», specialmente in un momento in cui progetti culturali come la prossima apertura del Museo del Capricho, possono agire da catalizzatori per nuove dinamiche di cooperazione. Ancora la sindaca ha posto l'accento sulle somiglianze tra la zona dell'Anglona e la Sierra Sur di Siviglia, sia nella struttura territoriale che nella ricchezza culturale, gastronomica e rurale. In questo senso, ha sostenuto che «questi territori mediterranei condividono più di quanto a volte si percepisca a prima vista, il che apre la porta a iniziative congiunte in ambiti come l'istruzione, la cultura o persino lo sviluppo economico».
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