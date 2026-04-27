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Cor 16:25
Velieri in Riviera del Corallo
La Royal Clipper e la Sea Cloud II, due tra i velieri da crociera più rinomati in circolazione, questa mattina alla fonda nella rada di Alghero
Velieri in Riviera del Corallo

ALGHERO - La Royal Clipper, entrata nel 2001 nel Guinness dei Primati come più grande veliero a vele quadre del mondo, con i suoi 134 metri di lunghezza, 42 vele e una superficie velica imponente, è in grado di ospitare fino a 227 passeggeri in un ambiente decisamente raffinato.

La Sea Cloud II invece, è un elegante tre alberi lunga 117 metri, appartenente alla compagnia Sea Cloud Cruises di Amburgo: con 47 cabine e una capacità di circa 94 passeggeri, rappresenta un una crociera a vela di lusso e ricercata intimità.

Si tratta in entrambi i casi di due tra le crociere a vela più importanti alto-spendenti in circolazione. La contemporanea presenza dei due velieri nella rada algherese non è un episodio isolato, sono infatti attesa nuovi passaggi nel corso della stagione crocieristica estiva.
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