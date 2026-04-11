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Cor 9:21
Catalana Baseball in difficoltà, vicinanza di Porta Terra
L´Amministrazione comunale algherese esprime piena e compiuta solidarietà alla ASD Catalana Baseball & Softball Alghero, al presidente, ai dirigenti, a tutti i tesserati e gli appassionati di questa disciplina sportiva
Catalana Baseball in difficoltà, vicinanza di Porta Terra

ALGHERO - «L'Amministrazione comunale esprime piena e compiuta solidarietà alla ASD Catalana Baseball & Softball Alghero, al presidente, ai dirigenti, a tutti i tesserati e gli appassionati di questa disciplina sportiva. Da sempre la società e il movimento sono espressione autentica dei valori dello sport, fatto con passione e con finalità educative e sociali. Ancora fresco e vivo nella mente è il ricordo del recente Torneo delle Regioni che ha portato ad Alghero e in Sardegna tanti giovani da diverse parti d'Italia a condividere sport, amicizia, lealtà e convivialità e che hanno testimoniato quanto la Sardegna sia terra ospitale e accogliente».

«Gli ostacoli che nulla hanno a che vedere con la pratica sportiva e con i prestigiosi risultati ottenuti, che oggi impediscono la prosecuzione nel campionato conquistato sul campo, si auspica che siano superati con il buon senso e con una Federazione presente e attenta nell'affermare il merito e la passione, nel riconoscere gli sforzi e gli oneri da parte di chi, più di altri, fa sport in Sardegna con costi e oneri da sostenere per disputare campionati nazionali».

«L'Amministrazione comunale, così come fatto finora, sosterrà con determinazione la ASD Catalana Baseball & Softball Alghero anche in questo percorso di rilancio e in ogni azione finalizzata a superare le criticità odierne, fiduciosi che il diamante di Maria Pia continuerà a brillare con l'entusiasmo e la passione di sempre» chiude la nota di Porta Terra.
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