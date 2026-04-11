Cor 15:43 «Baseball, servono azioni forti non auspici» Catalana Baseball, Tedde (Forza Italia): l’Amministrazione e la politica algherese stiano al suo fianco. Non sono sufficienti gli auspici. Servono azioni forti e immediate per difendere una realtà storica e il valore educativo dello sport



ALGHERO - «Quanto sta accadendo alla Catalana Baseball & Softball Alghero è semplicemente inaccettabile. Siamo di fronte a un atteggiamento incomprensibile da parte della Federazione, che rischia di cancellare decenni di sacrifici, passione e risultati di una società che rappresenta una pietra miliare dello sport sardo e nazionale». Lo dichiara il capogruppo consiliare di Forza Italia Alghero, Marco Tedde. «È una situazione paradossale, per certi versi kafkiana: ostacoli che nulla hanno a che vedere con la pratica sportiva e con i prestigiosi risultati ottenuti stanno impedendo la prosecuzione nel campionato conquistato sul campo. Una rigidità burocratica che mortifica il merito e ignora le oggettive difficoltà legate all’insularità».



«Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’Amministrazione comunale, che si limita ad auspicare una soluzione della vicenda. Ma oggi non è più il tempo degli auspici: è necessario un cambio di passo, con azioni concrete, determinate e incisive». «Auspichiamo che l’Amministrazione si faccia parte attiva e protagonista, sostenendo con forza le ragioni della società sportiva e intervenendo con decisione presso la Federazione affinché vengano riconosciuti non solo i meriti sportivi della Catalana, ma anche il valore sociale, educativo e culturale che essa rappresenta per la nostra comunità».



«Lo sport, soprattutto in realtà come la nostra, non è soltanto competizione: è crescita, formazione delle nuove generazioni, presidio sociale e culturale. Colpire una società come la Catalana significa indebolire un intero sistema che da oltre cinquant’anni contribuisce allo sviluppo sano della nostra comunità». «Per questo auspichiamo che l’Amministrazione abbandoni un approccio attendista e metta in campo iniziative forti, anche ai massimi livelli istituzionali, per ottenere dalla Federazione un ripensamento immediato. È in gioco non solo il futuro della Catalana Baseball, ma la credibilità delle istituzioni nel difendere chi, con sacrificio, tiene vivo lo sport in Sardegna» chiude Marco Tedde, capogruppo di Forza Italia Alghero.