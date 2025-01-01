Alguer.it
S.A. 8:24
80mila euro per il campo baseball di Olmedo
Tutto pronto per il Torneo delle Regioni 2025 che si svolge tra Olmedo, Alghero, Sassari, Iglesias e Domusnovas. Il campo di Olmedo è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 80mila euro
ALGHERO - A Olmedo è tutto pronto per il Torneo delle Regioni 2025, il più importante evento di baseball giovanile d’Italia che quest’anno si svolgerà in Sardegna a partire dal 3 ottobre fino a domenica 5 e coinvolgerà i territori di Olmedo, Alghero, Sassari, Iglesias e Domusnovas. La competizione vedrà ai nastri di partenza 16 regioni e il torneo sarà suddiviso in: Little, Junior e Senior League Baseball, Little e Junior League Softball e Baseball5, per un totale di 985 atlete e atleti impegnati sui campi e nei territori di Olmedo, Alghero, Sassari, Iglesias e Domusnovas

Per onorare questa importante vetrina nazionale, il campo di baseball di Olmedo – il più piccolo centro scelto per ospitare la manifestazione – è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 80mila euro. Grazie a questi lavori, l’impianto sportivo di Olmedo diventa uno dei più moderni in Sardegna, omologabile anche per le serie nazionali. Lo storico impegno dell’ASD Los Amigos, Olmedo Baseball che da decenni porta avanti la tradizione del baseball e del softball nel territorio con ottimi risultati, ha trovato così un sostegno concreto. «Abbiamo voluto fortemente questo intervento in vista del Torneo delle Regioni, ma soprattutto per consegnare a Olmedo e alla sua comunità un’infrastruttura sportiva di grande valore, che resterà a disposizione della società e dell’intera comunità» ha dichiarato l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo.

L’impianto è stato interamente rinnovato: il terreno di gioco è stato rifatto con terra rossa e manto erboso zollato, i dugout sono stati ristrutturati e la nuova rete contenitiva, alta dodici metri, rende il campo ancora più sicuro e funzionale. «Lo sport è un presidio di socialità e crescita -ha concluso l’onorevole Di Nolfo- e la Regione continuerà a essere vicina ai territori che credono nello sviluppo delle proprie realtà sportive e associative». Con questa riqualificazione, Olmedo conferma il proprio ruolo nella storia del baseball sardo e si prepara ad accogliere atleti e famiglie da tutta Italia in un evento che unisce competizione, passione e comunità.

Nella foto: Maria Salaris, Valdo Di Nolfo e Domenico Cugia
3 ottobre
Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
3 ottobre
Alghero svenduta e senza voce
3 ottobre
Il ricordo di Borsellino e Falcone all´Asinara



