Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Pari Opportunità: scintille tra Pirisi e Orizzonte Comune
S.A. 8:20
Pari Opportunità: scintille tra Pirisi e Orizzonte Comune
Ad accendere gli animi all´interno della maggioranza è la Commissione Pari Opportunità mai istituita e che le esponenti del movimento sollecitano ad un anno dagli annunci
Pari Opportunità: <i>scintille</i> tra Pirisi e Orizzonte Comune

ALGHERO - Botta e risposta tra il coordinamento femminile di Orizzonte Comune e il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi. Ad accendere gli animi all'interno della maggioranza è la Commissione Pari Opportunità mai istituita e che le esponenti del movimento sollecitano ad un anno dagli annunci: «caro Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, le chiediamo se ancora una volta la politica si ferma, per usare una metafora, alla lettura della “quarta di copertina dei libri” oppure intende davvero operare concretamente e dotare l’Ente di questo strumento di democrazia e rappresentanza dal basso costituito appunto dalla Commissione Pari Opportunità?» chiedono da Orizzonte Comune.

Risposta non caduta nel vuoto da parte del presidente che replica: «E' chiaro è lampante a tutti che non sia stato pubblicato il bando l'estate scorsa e le ragioni sono legate al fatto che questa amministrazione ha ritenuto di dover modificare l'attuale regolamento rendendolo più idoneo alle esigenze del mondo delle pari opportunità, questo ha comportato un lungo e proficuo lavoro in commissione consiliare con il contributo di tutti maggioranza e opposizione che ha
scaturito una positiva votazione nel Consiglio Comunale del 14 gennaio 2026 , ora passato il tempo della pubblicazione si sta provvedendo da parte degli uffici a preparare l'avviso pubblico che verrà portato a breve all'attenzione della cittadinanza».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/4/2026
FdI Alghero: sede e tesseramento
Il coordinamento cittadino annuncia l’avvio dell’attività della sede di Via Giovanni XXIII, 33, che sarà un punto di riferimento aperto alla città. La sede sarà aperta con cadenza settimanale, tutti i mercoledì dalle ore 18 alle ore 20 e tutti i sabato, dalle ore 11 alle ore 13
11/435° disastro Moby, Sardegna a Livorno
10/4Focus su Secal e impianti sportivi da Europa Verde
8/4Europa Verde Alghero accoglie Enrico Daga
8/4Idee per il centro storico: incontri a Sassari
4/4Pasqua tra Alghero e l´Asinara per Matteo Salvini
30/3Roberto Ferrara (M5s) nel Consorzio Industriale
26/3Europa Verde interroga Marinaro e Daga
24/3«Decadenza e referendum, segnali chiari»
23/3Referendum giustizia, vince il No
23/3Europa Verde Alghero: incontro con Marinaro
« indietro archivio politica »
16 aprile
Colpo nella notte in piazza Santa Croce
16 aprile
Spiagge sarde: nuova delibera per la stagione estiva
16 aprile
«Un anno per patente con Commissione Medica Locale»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)