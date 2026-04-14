S.A. 8:20 Pari Opportunità: scintille tra Pirisi e Orizzonte Comune Ad accendere gli animi all´interno della maggioranza è la Commissione Pari Opportunità mai istituita e che le esponenti del movimento sollecitano ad un anno dagli annunci



ALGHERO - Botta e risposta tra il coordinamento femminile di Orizzonte Comune e il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi. Ad accendere gli animi all'interno della maggioranza è la Commissione Pari Opportunità mai istituita e che le esponenti del movimento sollecitano ad un anno dagli annunci: «caro Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, le chiediamo se ancora una volta la politica si ferma, per usare una metafora, alla lettura della “quarta di copertina dei libri” oppure intende davvero operare concretamente e dotare l’Ente di questo strumento di democrazia e rappresentanza dal basso costituito appunto dalla Commissione Pari Opportunità?» chiedono da Orizzonte Comune.



Risposta non caduta nel vuoto da parte del presidente che replica: «E' chiaro è lampante a tutti che non sia stato pubblicato il bando l'estate scorsa e le ragioni sono legate al fatto che questa amministrazione ha ritenuto di dover modificare l'attuale regolamento rendendolo più idoneo alle esigenze del mondo delle pari opportunità, questo ha comportato un lungo e proficuo lavoro in commissione consiliare con il contributo di tutti maggioranza e opposizione che ha

scaturito una positiva votazione nel Consiglio Comunale del 14 gennaio 2026 , ora passato il tempo della pubblicazione si sta provvedendo da parte degli uffici a preparare l'avviso pubblico che verrà portato a breve all'attenzione della cittadinanza».