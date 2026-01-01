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S.A. 17:46
Plastina il neo direttore del Parco di Porto Conte
Giulio Ermenegildo Maria Plastina vanta una lunga esperienza presso il Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena. L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà un termine finale di cinque anni
Plastina il neo direttore del Parco di Porto Conte

ALGHERO - L'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha il nuovo Direttore. Si tratta del dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina, che sarà nominato con Decreto del Presidente, previa deliberazione dell’Assemblea, nel rispetto dell’art. 7 della L.R. n. 4/1999, dell’art. 6 del vigente Statuto e dell’art. 36, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente. Laureato in Scienze Nautiche presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli, Plastina vanta una lunga esperienza presso il Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena con un percorso professionale in cui ha maturato importanti competenze nell’ambito della gestione delle aree protette. L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà un termine finale di cinque anni.

«Accogliamo con grande soddisfazione il dottor Plastina - sottolinea il presidente del Parco, Emiliano Orrù, a nome dell’intero direttivo composto da Franca Carta e Luca Pais - una figura di comprovata esperienza e competenza che, siamo certi, grazie alla sua visione e alla conoscenza approfondita delle dinamiche legate alla tutela e alla valorizzazione delle aree protette, saprà accompagnare il Parco in una nuova fase di crescita, rafforzando il percorso già avviato all’insegna della trasparenza, dell’innovazione e del dialogo con il territorio e tutti i portatori di interesse». Il Direttivo ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al direttore uscente, il dott. Mariano Mariani, «per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e senso delle istituzioni nel corso del suo incarico, contribuendo in maniera significativa al consolidamento e allo sviluppo dell’Ente». Un ringraziamento è stato infine rivolto all'indirizzo della commissione esaminatrice, composta dal dott. Luca Canessa (presidente), dal dott. Atzori, dalla dott.ssa Carlucci, nonché alla struttura interna del Parco, per il lavoro svolto con estremo rigore, grande competenza e senso di responsabilità nel corso dell’intera procedura.
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