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S.A. 8:21
Di Nolfo plaude la nomina di Plastina al Parco
Il consigliere regionale plaude l´arrivo del nuovo direttore del Parco di Porto Conte, già direttore nel 2022 alla Maddalena
Di Nolfo plaude la nomina di Plastina al Parco

ALGHERO - «Sono estremamente contento della nomina del nuovo direttore del Parco naturale Regionale di Porto Conte: quello del dottor Giulio Plastina è un profilo che risponde alle esigenze della guida di un parco che è centrale per tutto il territorio». Così il consigliere regionale on. Valdo Di Nolfo sulla nomina di Giulio Plastina come nuovo direttore del Parco di Porto Conte: il dott. Plastina, ingegnere, fino ad oggi ha lavorato profusamente in un Parco Nazionale di grande importanza come quello dell' "Arcipelago della Maddalena” del quale è diventato direttore nel 2022.

«La rinascita del Parco di Porto Conte e il lavoro che stiamo portando avanti in Consiglio Regionale sulla riforma quadro dei parchi regionali sono al centro della nostra agenda politica – spiega l’onorevole Di Nolfo, unico rappresentante di Alghero nel parlamento sardo –: è fondamentale portare energie e linfa nuove per costruire, insieme, un sistema virtuoso che funzioni e che abbia rispetto di tutti gli attori coinvolti». Il recente incontro pubblico, molto partecipato, che si è tenuto ad Alghero ha messo in luce «la volontà di costruire il futuro del Parco trovando il giusto bilanciamento per preservare l'area protetta - ricorda Di Nolfo-. Mi metto a disposizione del consiglio di amministrazione e, già da ora, del neopresidente in questa nuova fase per lavorare insieme all'ente parco, le borgate della bonifica storica della Nurra, le associazioni ambientaliste e le attività produttive del territorio. Un ringraziamento al direttore uscente, il dott. Mariani, per il lavoro svolto» conclude.

Nella foto: Di Nolfo con il presidente Orrù e l'assessore Agus in un recente incontro a Casa Gioiosa
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