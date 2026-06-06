San Giovanni Battista: riqualificazione a Sennori



In quel caso le risorse economiche limitate non consentirono un recupero complessivo delle strutture, il cui restauro potrà ora essere completato con gli interventi programmati dall’amministrazione comunale, in accordo con la Soprintendenza. «Il recupero conservativo della chiesa di San Giovanni Battista è una priorità per la nostra Amministrazione, sia per la sicurezza dell’edificio e delle aree circostanti, sia per la valorizzazione di un bene fortemente identitario per la comunità sennorese», spiega il sindaco, Nicola Sassu. «La progettazione e la realizzazione di questi interventi, che siamo riusciti a portare a compimento nell’arco di pochissimo tempo, sono motivo di vanto per l’Amministrazione, e questo è stato possibile grazie all’impegno e alla elevata professionalità degli uffici comunali che si sono adoperati per il buon esito dell’intero iter, tecnico e burocratico».

I due progetti, quello già finanziato e quello per cui si è in attesa di finanziamento, si configurano come fase di completamento delle opere di restauro avviate nel 2024, con le quali si intervenne per risolvere delle criticità riscontrate nella chiesa, riconducibili principalmente alla scarsa traspirabilità delle murature, interessate nel tempo da cicli di intonacatura a base cementizia, che avevano generato fenomeni di distacco degli intonaci e lesioni. I lavori hanno interessato anche la copertura che presentava infiltrazioni di acqua piovana, e il presbiterio dove risultavano evidenti fenomeni di distacco e lesioni.