S.A. 9:07 Lavori di ristrutturazione al Mercato Lavori di ristrutturazione e recupero del mercato civico, decoro, sicurezza e migliore fruibilità. La Giunta approva il progetto di fattibilità



ALGHERO - La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, ha approvato venerdì scorso il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) che prevede il cronoprogramma degli interventi da realizzare al Mercato civico, compreso tra le vie Sassari, Mazzini, Cagliari e Genova. Il progetto interviene con un primo stralcio sulla sostituzione delle coperture e sulla modifica dell’attuale sistema di regimentazione delle acque meteoriche, due aspetti che hanno caratterizzato il ripetersi di situazioni di disagio specialmente in corrispondenza di eventi piovosi intensi.



Prevista quindi la sostituzione della copertura della corte centrale, l’implementazione delle attuali condotte discendenti e la realizzazione di un nuovo allaccio fognario su via Cagliari, finalizzato alla divisione delle acque raccolte dal tetto dell’edificio verso più punti della rete fognaria. Le risorse a disposizione sono pari a 500 mila euro, provenienti da due finanziamenti regionali del 2022 e del 2023. «Interveniamo per restituire decoro, sicurezza e migliore fruibilità e risolvere le criticità che gli operatori e i cittadini da tempo segnalano. Il mercato civico è un luogo che rappresenta ancora uno spazio di socialità della nostra comunità e per questo intendiamo porre la massima attenzione e proseguire con ulteriori interventi migliorativi», spiega il sindaco Raimondo Cacciotto.



Il mercato è situato nel margine fra la città murata e la prima espansione ottocentesca, in stretta contiguità con il percorso delle antiche mura che collegavano la torre di Porta Terra con la torre di San Giovanni. Costruito agli inizi del 1900 a seguito della demolizione del bastione di Montalbano, principale fortificazione difensiva della città murata di Alghero, e alla necessità di espandere il centro urbano verso il territorio circostante, il mercato ha sempre svolto una funzione identitaria, di incontro e di tradizione. «Contiamo di dare celerità al procedimento – afferma l’assessore Francesco Marinaro - per arrivare entro i termini stabiliti al progetto esecutivo e alla predisposizione del bando d’appalto e la successiva assegnazione dei lavori».





