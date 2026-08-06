S.A. 8:19 «Mercato, lavori possibili grazie alla Lega» Mercato Civico, il direttivo della Lega Alghero: Finalmente partono i lavori. Un intervento reso possibile grazie alla Lega e all’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais



ALGHERO - Il direttivo della Lega di Alghero, composto da Giorgio Gadoni, Salvatore Carta, Marco Lombardi, Sarah Boette e Gabriella Fadda, esprime soddisfazione «per l’avvio dei lavori di riqualificazione del Mercato Civico di Alghero, con un intervento da circa 500 mila euro destinato, in particolare, alla sistemazione della copertura, eliminando le gravi infiltrazioni che negli ultimi inverni hanno provocato disagi a operatori e cittadini.» «Pur prendendo atto con favore dell’avvio del cantiere – dichiarano gli esponenti della Lega – non possiamo non evidenziare come si tratti di un’opera che arriva con quasi due anni di ritardo rispetto a quando avrebbe potuto essere realizzata. L’importante, tuttavia, è che finalmente si intervenga per restituire dignità e funzionalità a una struttura strategica per il commercio cittadino.»



«È doveroso ricordare – proseguono – che questo intervento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’allora Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che si adoperò concretamente per reperire le risorse necessarie e destinarle alla riqualificazione del Mercato Civico. Quelle risorse oggi consentono di realizzare lavori indispensabili, attesi da anni, che metteranno fine all’assurda situazione di una struttura pubblica nella quale, durante le piogge invernali, l’acqua entrava all’interno compromettendone l’utilizzo.»



«Questa opera – aggiungono Gadoni, Carta, Lombardi, Boette e Fadda – rappresenta soltanto uno dei tanti interventi che la Lega ha promosso e finanziato per Alghero negli anni in cui ha avuto responsabilità di governo della Regione. Un’attenzione concreta verso le infrastrutture cittadine che, per quantità delle risorse investite e qualità delle opere realizzate, non trova paragoni né con le amministrazioni del passato né, tantomeno, con l’attuale Giunta regionale, che continua a dimostrare un’assenza pressoché totale nei confronti della nostra città.» «I fatti parlano da soli. Quando la Lega era al governo della Regione, Alghero era al centro dell’azione amministrativa con investimenti concreti e finanziamenti per opere strategiche. Oggi si continua a inaugurare ciò che è stato programmato e finanziato allora, mentre di nuove risorse e di una reale programmazione per il futuro della città, da parte dell’attuale maggioranza regionale, si vede ben poco.» «Continueremo – concludono gli esponenti del direttivo cittadino della Lega – a vigilare affinché questi lavori vengano completati nei tempi previsti e a batterci perché Alghero torni ad avere l’attenzione che merita da parte della Regione, con investimenti concreti e non soltanto annunci.»