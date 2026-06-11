S.A. 11:22 Al via il cantiere per il parco urbano a Sennori Firmato il verbale di consegna dei lavori per realizzare la grande area verde attrezzata che andrà a rigenerare l’intera zona di Badde, offrendo ai sennoresi un parco inclusivo, moderno, accessibile e sostenibile



SENNORI - Addio per sempre a ogni traccia di cemento amianto nell’area dell’ex scuola di via Alghero: sui 6.500 metri quadrati bonificati dal Comune con la demolizione del vecchio edificio scolastico, cancellando ogni orma di inquinamento nell’aria e nel terreno, sorgerà il nuovo parco urbano che sarà il grande cuore verde di Sennori. Ieri negli uffici del Comune è stato firmato il verbale di consegna dei lavori per realizzare la grande area verde attrezzata che andrà a rigenerare l’intera zona di Badde, offrendo ai sennoresi un parco inclusivo, moderno, accessibile e sostenibile, perfettamente inserito nel tessuto cittadino, dove natura, sport, cultura e socialità potranno convivere per tutto l’anno. L’Amministrazione comunale, con un precedente intervento da 3,5 milioni di euro (fondi FSC), ha bonificato l’area con la decostruzione controllata della vecchia scuola realizzata in cemento amianto, rimuovendo in sicurezza l’amianto e le fibre vetrose. Successive analisi approfondite hanno certificato la completa assenza di agenti inquinanti, sia nell’atmosfera, sia nel terreno.



Un risanamento totale grazie al quale il Comune ha potuto lavorare per dare una nuova vita a quell’area: presentando un progetto altamente qualificato, ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 450 mila euro (di cui 900.000 euro tramite fondi per la rigenerazione urbana della Regione Sardegna e 550.000 euro di cofinanziamento comunale tramite mutuo a tasso zero con l’Istituto Credito Sportivo), con il quale sarà realizzato il parco urbano. Il progetto, seguito in ogni sua fase dal responsabile dell’Area tecnica del Comune, l’architetto Francesco Urgeghe, è stato redatto dall’architetto Anna Paola Calaresu, e i lavori, per i quali si prevede un tempo di esecuzione di un anno, saranno eseguiti dalla ditta Ledda Costruzioni snc di Santa Maria Coghinas.



Le opere da realizzare prevedono: la piantumazione di 60 alberi e arbusti autoctoni (lecci, corbezzoli, ulivi, allori, rosmarini, ginestra e timo); l’installazione di giochi inclusivi scelti per coinvolgere diverse fasce d’età; la creazione di aree relax con panchine e ampie zone ombreggiate; un campo multisport polivalente e un campo da bocce per favorire l’aggregazione sociale; spazi dedicati a ospitare eventi culturali e mercatini per gli artigiani locali; percorsi pedonali accessibili, completamente illuminati e collegati al centro cittadino; il collegamento con il “Parco Gian Piero Pazzola”, sotto la passeggiata La Scala; piazze e aree di sosta per incontrarsi e vivere il parco in sicurezza. «Con la realizzazione di questo importante progetto Sennori si riappropria di un’area storica, trasformandola in un luogo vivo, bello e aperto a tutti. Si tratta di un intervento che rappresenta grande esempio di rigenerazione urbana ideata e realizzata per la comunità», commenta il sindaco, Nicola Sassu.



Nella foto: il futuro Parco Urbano