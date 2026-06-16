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“La Piramide”, riqualificazione a Sorso
Sono ufficialmente iniziati martedì 9 giugno i lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo polifunzionale “La Piramide”, un intervento strategico che consentirà di continuare il percorso di riqualificazione di una delle principali infrastrutture sportive della città
“La Piramide”, riqualificazione a Sorso

SORSO - L’opera, finanziata con fondi della Regione Sardegna attraverso il Piano di Sviluppo Territoriale della ex Rete Metropolitana del Nord Sardegna per un importo complessivo pari a circa 1 milione e 300 mila euro, permetterà di restituire alla comunità un impianto moderno, sicuro e pienamente rispondente agli standard richiesti per la pratica sportiva. Il progetto prevede il completo rifacimento della pista di atletica leggera a otto corsie, con la realizzazione di una nuova superficie ad alte prestazioni conforme alle normative federali, l’adeguamento delle aree destinate alle discipline di salto e di lancio, la predisposizione delle infrastrutture tecnologiche a servizio dell’impianto e l’installazione delle dotazioni necessarie per l’omologazione sportiva.

Contestualmente saranno realizzati importanti interventi di messa in sicurezza della tribuna spettatori, attraverso opere di risanamento strutturale e impermeabilizzazione, oltre alla riqualificazione della recinzione perimetrale con la realizzazione di nuovi varchi di sicurezza e il ripristino delle parti danneggiate. L’intervento rappresenta un ulteriore tassello dell’ampio programma di investimenti che l’Amministrazione comunale sta portando avanti nel settore dell’impiantistica sportiva. 

Dopo la realizzazione del nuovo campo in erba sintetica inaugurato nel 2023, La Piramide si avvia ora a diventare un impianto moderno e funzionale, capace di ospitare in condizioni ottimali sia l’attività calcistica sia quella legata alle varie discipline dell’atletica leggera. «Lo sport rappresenta un presidio educativo, di crescita sociale e di benessere per l’intera comunità – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas –. Con questo intervento proseguiamo il percorso di valorizzazione delle infrastrutture sportive cittadine, offrendo alle associazioni, agli atleti, alle scuole e a tutti i cittadini uno spazio adeguato, sicuro e all’altezza delle aspettative. La Piramide è destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per lo sport del territorio». La conclusione dei lavori, salvo imprevisti, è prevista come da cronoprogramma entro i prossimi sette mesi.
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