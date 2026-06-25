Cor 16:10

«Disarmiamo le parole e lavoriamo per la città»

Cantieri in corso ad Alghero, «lavori a tappe forzate per il rilancio di tante iniziative». Risorse per il completamento di diversi appalti, l’Assessore Marinaro: «Lavoriamo senza polemiche, nonostante le accuse infondate»

ALGHERO -

. Lo afferma l’Assessore alle opere pubbliche Francesco Marinaro, nel fornire un resoconto dello stato delle opere illustrato alcuni giorni fa in Consiglio Comunale in risposta alle segnalazioni sul tema.

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Anche per i lavori di palazzo Civico di via Columbano sono state ottenute risorse dal progetto Città Regie della Regione per completarne il restauro ( 1.885.714,00 euro), così come per continuare il prezioso lavoro di rigenerazione del Forte della Maddalena ( 1.200.000,00 euro ) e per la messa in sicurezza del Bastione Magellano ( 800.000,00 euro). «Siamo impegnati a risolvere i problemi, a far ripartire opere ferme da anni e il giudizio lo lasceremo ai cittadini – afferma l’Assessore - il nostro obiettivo è quello di portare a termine le tante iniziative ancora in itinere, affrontando le criticità esistenti e fornendo soluzioni operative per accelerare gli interventi e archiviare così la stagione delle incompiute» .





L’Assessorato alle opere pubbliche sta avanzando nel procedimento concernente la circonvallazione, che ha dovuto affrontare diverse criticità nel corso dell’appalto. «L’obbiettivo è quello di realizzare l’impianto e il nuovo stato di asfalto in tempi brevi e aprire la bretella fino alla rotatoria di via Valverde. Il cantiere sta affrontando una fase cruciale che dovrà portare alla successiva realizzazione delle opere necessarie alla apertura parziale della bretella, grazie ad uno sforzo e anche al reperimento di ulteriori risorse. È inoltre in via di conclusione l’intervento di ricostruzione della scuola media Grazia Deledda, in cui l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha investito 1,5 milioni di fondi di bilancio in aggiunta alle risorse regionali disponibili con il progetto Iscol@. "Disarmiamo le parole e lavoriamo per il bene della nostra città, senza cadere alle provocazioni per mantenere il dibattito politico sui livelli di concretezza e serietà, nel rispetto degli algheresi» , conclude Marinaro.



«Lavoriamo senza polemiche, nonostante le accuse infondate. Ci sarebbe molto da dire sulla lunga lista di cantieri rimasti incompiuti nella passata gestione di Forza Italia, che ne rivendica la paternità quando conviene. Lo stiamo facendo con il massimo impegno e siamo certi che i cittadini apprezzeranno il nostro lavoro serio e responsabile»«Tutti i cantieri sono al centro dell’attenzione, l’Amministrazione sta procedendo a tappe forzate. È il caso dell’ex Cotonificio, in cui sono pronte risorse reperite in diverse fasi - fondi della Regione Sardegna, fondi di bilancio, e somme residue dal vecchio appalto - per una svolta al procedimento che riunirà i tre lotti previsti, con i quali si potrà intervenire sulla palazzina esistente e sull’edificio da ristrutturare, con previsione di una sala convegni, oltre che sul completamento della "manica" realizzata e sulle parti esterne»