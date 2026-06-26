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Scuola via Tarragona, fine cantieri entro ottobre

Auditorium, nuova palestra, spazi esterni, aule didattiche e laboratori, il progetto Iscol@ verso l’attesa realizzazione

ALGHERO - Nelle scuole medie di via Tarragona, nel complesso scolastico Grazia Deleda, dopo una laboriosa fase dell’iter, sta prendendo corpo finalmente l’ambizioso progetto Iscol@, nato nel 2018 con la partecipazione del Comune di Alghero al bando regionale per la riqualificazione degli edifici scolastici che ha fruttato l’ottenimento di 3,7 milioni per l’Asse I del programma. Nei giorni scorsi il sopralluogo del sindaco Raimondo Cacciotto con l’Assessore ai lavori Pubblici Francesco Marinaro, i tecnici del Comune e i responsabili dell’impresa. Ieri pomeriggio il sopralluogo della III Commissione consiliare presieduta da Gianpiero Occhioni, alla presenza del dirigente Paolo Greco e del RUP del procedimento geom. Salvatore Chelo.





«Un progetto che parte da lontano, innovativo, che va verso la fase di completamento nel segno della modernità, con una scuola sicura ed accogliente, aperta alla comunità con attività extra scolastiche di formazione, culturali e ludiche - commenta Raimondo Cacciotto -. Abbiamo voluto fortemente imprimere una accelerata al programma con una importante dotazione finanziaria di bilancio – aggiunge il sindaco - per dare alla città una scuola capace di migliorare la qualità dell’offerta per i nostri ragazzi» . Il progetto pilota La Scuola del Nuovo Millennio, dopo lo stop del 2020 per la revoca dell’appalto e successivo affidamento nel agosto del 2021 all’Ati con capogruppo l’impresa Gecos di Andria, sta realizzando il disegno di riqualificazione che prevede, quale punto qualificante, un moderno e funzionale auditorium, una riqualificata e moderna palestra, uno spazio esterno attrezzato per eventi e rappresentazioni, oltre alla realizzazione già eseguita della prima parte dell’opera, ossia il Volume Scuola, oggetto di un intervento di ampliamento e sopraelevazione (all’esistente piano terra sono stati aggiunti un piano primo ed un secondo) destinato ad ospitare le aule didattiche e i laboratori. Ad agosto 2024 la demolizione del corpo di fabbrica originario degli anni ’60, denominato "ala nord", per creare al suo posto un volume polifunzionale che ospita l’Auditorium della capienza di 200 posti, i laboratori musicali e la biblioteca/ mediateca. Allo stato attuale, la struttura è già stata costruita, sono già visibili le gradinate, restano ora da attuare le fasi di finitura.



