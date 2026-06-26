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S.A. 19:53
Bosa nel Patto Destinazione Sardegna
L’obiettivo del percorso è consolidare i mesi centrali della stagione turistica, da maggio a settembre, e favorire il potenziamento dei flussi nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre, puntando progressivamente a un’estensione della stagione dagli attuali sei mesi a circa nove mesi
Bosa nel Patto Destinazione Sardegna

BOSA - Il Comune di Bosa ha preso parte, martedì 23 giugno, nella Sala Executive dell’aeroporto di Alghero, ai lavori del Comitato guida del "Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest", iniziativa finalizzata alla realizzazione di azioni coordinate per l’ampliamento della stagione turistica nel Nord Ovest Sardegna. All’incontro, moderato dal presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti, hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti aderenti al Patto, tra cui Camera di commercio di Sassari, Confcommercio Nord Sardegna, Sogeaal, Comune di Alghero e Comune di Castelsardo, insieme con gli enti che hanno manifestato la volontà di aderire, tra cui i Comuni di Sassari, Stintino e Bosa.

L’obiettivo del percorso è consolidare i mesi centrali della stagione turistica, da maggio a settembre, e favorire il potenziamento dei flussi nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre, puntando progressivamente a un’estensione della stagione dagli attuali sei mesi a circa nove mesi. «La partecipazione del Comune di Bosa a questo tavolo rappresenta un passaggio importante in una strategia di sviluppo che guarda al territorio in una dimensione più ampia e integrata», dichiara il sindaco, Alfonso Marras. «Bosa intende contribuire con il proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e identitario a una visione condivisa del Nord Ovest Sardegna, fondata sulla collaborazione tra Comuni, imprese e sistema dei trasporti».

Per la città di Bosa, il Patto costituisce un’opportunità concreta per rafforzare il proprio posizionamento turistico, valorizzando non solo la componente marino-balneare, ma anche il centro storico, il Castello Malaspina, il fiume Temo, le tradizioni, l’enogastronomia e l’offerta culturale. «L’allungamento della stagione turistica è una sfida decisiva per Bosa e per tutto il territorio», sottolinea l’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu. «Lavorare in rete significa costruire proposte più forti, capaci di attrarre visitatori anche nei periodi di minore afflusso. Per Bosa questo vuol dire creare nuove opportunità per le imprese, sostenere l’occupazione e promuovere una fruizione più equilibrata e sostenibile della destinazione». L’Amministrazione comunale conferma quindi la propria disponibilità a partecipare attivamente al percorso del Patto, nella convinzione che il coordinamento tra istituzioni, operatori economici e infrastrutture strategiche rappresenti uno strumento fondamentale per rendere il Nord Ovest Sardegna una destinazione sempre più competitiva, riconoscibile e attrattiva durante tutto l’anno.
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