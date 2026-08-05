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S.A. 11:31
Olbia cresce d’inverno: debuttano Madrid, Napoli e Bologna
Inverno 2026 al Costa Smeralda con novità in arrivo dalla compagnia Volotea: torna Bologna, parte Madrid e a Natale si aggiunge Napoli
Olbia cresce d’inverno: debuttano Madrid, Napoli e Bologna

OLBIA – Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, rafforza ulteriormente il proprio impegno in Sardegna, ampliando l’operatività della propria base di Olbia anche durante la stagione invernale. Una scelta che conferma la fiducia del vettore nel potenziale dell’aeroporto Costa Smeralda, anche al di fuori della stagione estiva, e che si inserisce nella strategia di destagionalizzazione condotta da Volotea, con l’obiettivo di garantire ai residenti sardi collegamenti stabili e affidabili durante tutto l’anno. Con questo passo, la compagnia aerea, in inverno, aumenta del 75% la disponibilità di posti in vendita, rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il rafforzamento della base di Olbia si traduce in un’offerta invernale sempre più ampia, un fattore chiave per la mobilità di chi vive sull’isola. Per la stagione 2026-2027 saranno infatti operativi tutto l’inverno i collegamenti con Venezia, Verona, Torino, Parigi Orly e Barcellona, rotta che verrà operata 3 volte a settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. L’offerta si arricchisce inoltre con il ritorno della rotta per Bologna e con l’operatività, per la prima volta durante la stagione invernale, del collegamento per Madrid. Non solo: in occasione delle festività natalizie, debutta anche il volo per Napoli, ampliando ulteriormente le opportunità di collegamento con il Sud Italia.

« La scelta di mantenere la base di Olbia operativa tutto l’anno rappresenta un passaggio importante nel nostro impegno verso la Sardegna e i suoi residenti - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Vogliamo garantire collegamenti stabili dal nord della Sardegna anche nei mesi invernali, quando a viaggiare maggiormente sono proprio i residenti. Un impegno che si traduce anche in valore concreto per il territorio: la nostra base genera oggi oltre 80[VR1] posti di lavoro diretti, circa un terzo dei quali ricoperti da personale di origine sarda, e più di 450 posti di lavoro indiretti.»

« L’estensione dell’operatività della base di Volotea alla stagione invernale rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo degli scali del Nord Sardegna e si fonda su una collaborazione ormai ultradecennale col Vettore, che interessa sia Olbia sia Alghero – ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal –. Il rafforzamento dei collegamenti nei mesi invernali connesso a questo progetto risponde alle esigenze di mobilità dei residenti e, allo stesso tempo, migliora l’accessibilità del territorio durante tutto l’anno, con un contributo rilevante all’economia locale grazie agli effetti indiretti e indotti che la base genera. È un risultato che assume particolare valore anche nell’ambito dei patti sulla destagionalizzazione sottoscritti insieme ai Comuni, alle Camere di Commercio e a Confcommercio. Una connettività più ampia nei periodi di minore domanda è, infatti, condizione essenziale per sostenere i flussi turistici, l’attività delle imprese e lo sviluppo economico e sociale del Nord Sardegna».
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