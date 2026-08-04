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Cor 15:47
«Continuità territoriale, grande preoccupazione»
Alberto Bamonti: Le notizie che in queste ore stanno circolando sui collegamenti tra Alghero e Milano destano grande preoccupazione «Per una comunità insulare la certezza dei trasporti non è un privilegio, ma un diritto fondamentale»

«Continuità territoriale, grande preoccupazione»

ALGHERO - «Chiedo massima attenzione da parte della Regione e del Governo affinché vengano fugati al più presto tutti i dubbi sul futuro dei collegamenti da e per la Sardegna. Alghero non può permettersi di perdere competitività né di vedere ridimensionati i servizi essenziali. La continuità territoriale rappresenta uno strumento indispensabile per garantire ai cittadini la possibilità di viaggiare per motivi di lavoro, ma soprattutto per chi è costretto a spostarsi nella penisola per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o interventi chirurgici. Spero che le istituzioni regionali e nazionali forniscano rapidamente chiarimenti e rassicurazioni, perché é necessario conoscere quali siano le reali intenzioni e quali soluzioni si intendano adottare per evitare disagi ai cittadini e alle imprese. La continuità territoriale è un diritto che va garantito a tutti». Lo dichiara Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Base Popolare Alghero.
15:49
«Alghero pretende rispetto»
Continuità territoriale, Christian Mulas (Psd’Az Alghero): «La Sardegna pretende rispetto. I sardi hanno il diritto di muoversi senza essere cittadini di serie B»
2/8/2026
Alghero-Milano, nuovo fallimento
La Regione Sardegna è stata costretta a rifare la gara per l’affidamento della continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate. La procedura, inizialmente prevista con avvio il 25 ottobre 2026, è stata revocata dopo le osservazioni della Commissione europea
19:08
Sveglia a Cacciotto e Di Nolfo. «C’è da difendere Alghero»
Il Cdx unito: «L’aeroporto di Alghero non può essere lasciato ancora una volta senza adeguate tutele. La vicenda della gara per la continuità territoriale sulla tratta Alghero-Milano Linate, revocata dalla Regione dopo i rilievi della Commissione europea, rischia di produrre conseguenze gravissime per il territorio e per migliaia di cittadini»
18:31
«Alghero a terra, Todde bocciata»
Durissimo il gruppo di Forza Italia in Regione: «La Sardegna resta a terra: l’Europa boccia il bando della Giunta Todde, ennesimo fallimento sulla continuità territoriale»
9:12
Alghero-Linate, Salaris: allarme sottovalutato
A gennaio avevo definito un fallimento il bando sulla continuità territoriale Alghero-Linate e avevo invitato l’assessora ai Trasporti a non liquidare la vicenda con la promessa di una semplice proroga
3/8/2026
«Alghero-Milano, continuità al servizio»
Lo afferma l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, intervenendo sull’affidamento del servizio di continuità territoriale sulla rotta Alghero-Linate, la cui procedura è slittata per effetto della decisione della Commissione Europea
30/7Malpensa e Venezia: nuove rotte invernali da Cagliari
30/7Infarto in volo: atterraggio d’emergenza ad Alghero
30/7«Su addizionale, Comune e Di Nolfo prendano posizione»
28/7Sogaer, salta l’accordo è mobilitazione
28/7«Cagliari, Olbia, Alghero in rete, fusione errata»
24/7Rimborsi sui voli, Di Nolfo: «impegno mantenuto»
16/7Bene i rimborsi verso una nuova continuità
16/7Rimborsi fino al 40% ai residenti
17/7Parte il volo Alghero-Skopje
13/7Voli in continuità cancellati: polemiche
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