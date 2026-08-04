«Continuità territoriale, grande preoccupazione»

Alberto Bamonti: Le notizie che in queste ore stanno circolando sui collegamenti tra Alghero e Milano destano grande preoccupazione «Per una comunità insulare la certezza dei trasporti non è un privilegio, ma un diritto fondamentale»
ALGHERO - «Chiedo massima attenzione da parte della Regione e del Governo affinché vengano fugati al più presto tutti i dubbi sul futuro dei collegamenti da e per la Sardegna. Alghero non può permettersi di perdere competitività né di vedere ridimensionati i servizi essenziali. La continuità territoriale rappresenta uno strumento indispensabile per garantire ai cittadini la possibilità di viaggiare per motivi di lavoro, ma soprattutto per chi è costretto a spostarsi nella penisola per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o interventi chirurgici. Spero che le istituzioni regionali e nazionali forniscano rapidamente chiarimenti e rassicurazioni, perché é necessario conoscere quali siano le reali intenzioni e quali soluzioni si intendano adottare per evitare disagi ai cittadini e alle imprese. La continuità territoriale è un diritto che va garantito a tutti». Lo dichiara Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Base Popolare Alghero.
La Regione Sardegna è stata costretta a rifare la gara per l’affidamento della continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate. La procedura, inizialmente prevista con avvio il 25 ottobre 2026, è stata revocata dopo le osservazioni della Commissione europea
Il Cdx unito: «L’aeroporto di Alghero non può essere lasciato ancora una volta senza adeguate tutele. La vicenda della gara per la continuità territoriale sulla tratta Alghero-Milano Linate, revocata dalla Regione dopo i rilievi della Commissione europea, rischia di produrre conseguenze gravissime per il territorio e per migliaia di cittadini»
A gennaio avevo definito un fallimento il bando sulla continuità territoriale Alghero-Linate e avevo invitato l’assessora ai Trasporti a non liquidare la vicenda con la promessa di una semplice proroga
Lo afferma l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, intervenendo sull’affidamento del servizio di continuità territoriale sulla rotta Alghero-Linate, la cui procedura è slittata per effetto della decisione della Commissione Europea