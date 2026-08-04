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Cor 15:49
«Alghero pretende rispetto»
Continuità territoriale, Christian Mulas (Psd’Az Alghero): «La Sardegna pretende rispetto. I sardi hanno il diritto di muoversi senza essere cittadini di serie B»
«Alghero pretende rispetto»

ALGHERO - «La Sardegna non chiede privilegi: pretende rispetto. La continuità territoriale è un diritto sancito per garantire ai sardi la stessa libertà di movimento di ogni altro cittadino italiano. Eppure, ancora una volta, assistiamo a ritardi, incertezze e scaricabarile istituzionali che rischiano di lasciare l’Isola sempre più isolata». Lo dichiara Christian Mulas, consigliere comunale di Alghero del Partito Sardo d’Azione, intervenendo sul rischio che la rotta Alghero-Milano Linate possa uscire dal regime di continuità territoriale alla scadenza della proroga ministeriale prevista per il 24 ottobre 2026. «È inaccettabile che ogni volta siano i sardi a dover pagare il prezzo di ritardi burocratici, cavilli amministrativi e incapacità politica. Non possiamo continuare a vivere nell’incertezza ogni volta che dobbiamo prendere un aereo per lavorare, studiare, curarci o semplicemente raggiungere il resto del Paese. La Sardegna non può essere trattata come una periferia dimenticata dellaRepubblica».

«"Ora basta" con gli annunci e con i rimpalli di responsabilità. Oggi esiste una Giunta regionale che ha il dovere di difendere con forza gli interessi della Sardegna e una rappresentanza sarda nelle istituzioni nazionali che deve far sentire la propria voce. Non è più il tempo delle dichiarazioni: servono risultati». Secondo Mulas, esistono precedenti che dimostrano come una soluzione sia possibile. Nel 2023, davanti alle osservazioni della Commissione europea, la Regione seppe individuare una procedura che garantì la continuità territoriale anche ad Alghero. «Oggi quelle stesse osservazioni vengono usate come alibi. La verità è che manca la volontà politica di difendere fino in fondo i diritti dei sardi».

La mobilità non è una concessione dello Stato né dell’Europa. È una condizione essenziale per garantire uguaglianza tra cittadini. Senza collegamenti certi, la Sardegna perde competitività, investimenti, turismo, opportunità di lavoro e vede limitati diritti fondamentali come quello alla salute e allo studio. I sardi meritano rispetto. Non possono essere ostaggi di decisioni prese altrove o di una politica incapace di farsi valere. La Sardegna deve poter contare su collegamenti stabili, certi e garantiti con la Penisola, senza dover vivere nell’ansia di perdere, ogni pochi mesi, un diritto essenziale. «Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente con ogni strumento disponibile affinché la tratta Alghero-Milano Linate resti all’interno del regime di continuità territoriale. Difendere la mobilità significa difendere la dignità del popolo sardo. Su questo non sono più ammesse esitazioni né giustificazioni. La Sardegna ha già dato troppo. Adesso è il momento del rispetto e dei fatti» Chiude il comunicato stampa il consigliere comunale del Psd’az Christian Mulas
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