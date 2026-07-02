S.A. 11:05 Campionati nuoto: a Maria Pia disagi e proteste Nel documento dei Riformatori vengono evidenziate le criticità organizzative segnalate nella recente manifestazione sportiva svoltasi nella piscina comunale di Maria Pia



ALGHERO - Quanto accaduto durante i Campionati Regionali Esordienti B di nuoto nella piscina comunale di Maria Pia racconta purtroppo una realtà ben diversa da quella descritta nei post e nei comunicati stampa. Portare ad Alghero manifestazioni importanti rappresenta un’opportunità per la città, per il turismo e per l’immagine del nostro territorio. Proprio per questo gli eventi devono essere organizzati con serietà, attenzione e rispetto nei confronti di chi vi partecipa. E’ quanto emerge nel comunicato stampa dei Riformatori di Alghero «sui numerosi disagi riscontrati durante lo svolgimento dei Campionati Regionali Esordienti B di nuoto presso la piscina comunale di Maria Pia».



Nel documento vengono evidenziate le criticità organizzative segnalate «con l’auspicio che possano contribuire ad aprire una riflessione sulla qualità dei servizi offerti in occasione di manifestazioni di rilievo per la città». «È successo che le società sportive hanno potuto accedere all’impianto soltanto nel pomeriggio per montare i gazebo, costrette a sistemarsi su gradinate roventi dal sole. L’utilizzo delle aree verdi è stato vietato, mentre atleti e tecnici sono stati relegati nell’area in cemento adiacente al chiosco, senza adeguati spazi di riparo dalle elevate temperature. Ai disagi logistici si sono aggiunti quelli dei servizi essenziali. Per gran parte della manifestazione era disponibile un solo bagno, con docce non funzionanti, assenza di carta igienica e cestini. I servizi destinati al pubblico sono diventati rapidamente inutilizzabili senza essere puliti nel corso della giornata» si legge nella nota.



Di più: «In giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate è impensabile che, dopo poche ore dall’inizio delle gare, il chiosco avesse già esaurito l’acqua fresca, offrendo esclusivamente acqua a temperatura ambiente. La stessa situazione si è ripetuta anche il giorno successivo. Ancora più incomprensibile è stata la gestione della domenica, quando società sportive, tecnici e atleti sono stati costretti a smontare tutti i gazebo e ad abbandonare l’impianto durante la pausa, per poi rientrare nel pomeriggio e ricominciare nuovamente da capo. Una scelta che ha comportato ulteriori disagi, soprattutto considerato il caldo intenso. Colpisce inoltre che solo nel pomeriggio, in coincidenza con l’arrivo delle autorità federali, tutti i servizi igienici siano stati finalmente aperti e le docce siano tornate funzionanti. Se così fosse, sarebbe un fatto che merita una riflessione».



«E se un assessore ha più volte celebrato la manifestazione come un grande successo per Alghero, vogliamo ricordare che amministrare significa soprattutto verificare che tutto funzioni, ascoltare chi partecipa e garantire servizi adeguati. Gli applausi non si conquistano con i post sui social, ma con un’organizzazione impeccabile. Chi viene ad Alghero deve portare con sé il ricordo di una città accogliente, efficiente e capace di ospitare grandi eventi. Se invece atleti e società sportive tornano a casa ricordando bagni chiusi, docce inutilizzabili, acqua fresca introvabile, spazi inadeguati e continui disagi organizzativi, il danno d’immagine ricade sull’intera città» concludono dai Riformatori.



Nella foto: Giovanna Caria dei Riformatori Alghero