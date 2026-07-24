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Nuoto salvamento: algherese da record a Chianciano Terme

Nella finale dei 200 ostacoli l’algherese Giorgio Gianorso, sale sul podio per la medaglia di bronzo col tempo di 2’01.69, a soli 2 decimi di secondi dalla medaglia d’argento. È il primo atleta sardo che raggiunge questo risultato nella storia del nuoto per salvamento



La manifestazione precede di 48 ore i campionati europei lifesaving youth che si svolgeranno allo Stadio del Nuoto di Roma a fine luglio. Nella finale dei 200 ostacoli l’algherese Giorgio Gianorso, sale sul podio per la medaglia di bronzo col tempo di 2’01.69, a soli 2 decimi di secondi dalla medaglia d’argento. È il primo atleta sardo che raggiunge questo risultato nella storia del nuoto per salvamento. Giorgio ha partecipato negli ultimi ad altre competizioni nazionali con onorevoli piazzamenti e stavolta ha ottenuto il risultato tanto desiderato.



Cresciuto nella società algherese Alguer Sport e forgiato dal tecnico Sandro Fiorentino. E’ ora in prestito all’Acquatic Team Freedom dove si allena giornalmente a Porto Torres. Un merito per il risultato conseguito va riconosciuto all’attuale allenatore Enrico Cargiaghe che lo ha seguito e spronato in questi ultimi anni. Giorgio si è distinto anche negli ultimi campionati regionali di nuoto, conquistando una medaglia d’argento e due bronzi. «Alghero pur avendo grosse tradizioni nelle discipline acquatiche non ha un impianto coperto e tutto il movimento costruito dalla nostra società nella piscina del Green Hotel dagli anni novanta ad oggi si sta perdendo. Speriamo che questi risultati e i grandi eventi internazionali organizzati, siano di stimolo all’attuale amministrazione per il completamento della vasca coperta» il commento amaro della società Alguer Sport.





Nella foto: Giorgio Gianorso

ALGHERO - Il nuoto per salvamento torna Chianciano Terme dopo tre anni. L’ultima volta era stata nel 2023. Già sede di importanti manifestazioni nazionali e regionali delle discipline acquatiche e sede storica dei convegni allenatori promossi e organizzati dal settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto, la città senese riceve i campionati italiani estivi di categoria lifesaving. Si nuota al Centro Sportivo Comunale di Chianciano da domenica 19 a sabato 25 luglio. Sette giorni di gare, divise per categorie esordienti, ragazzi, junior, cadetti e senior con 1116 atleti iscritti (244 esordienti e 872 delle altre categoria) e 82 società rappresentate (48 per gli esordienti). Le prove previste sono 50 manichino, 100 misto lifesaver, 100 manichino con pinne, 100 traino manichino pinne e torpedo, 100 percorso misto, 200 ostacoli e 200 super lifesaver e le staffette 4x50 ostacoli, 4x25 manichino, 4x50 mista, 4x50 pool lifesaver mixed, 4x50 pool lifesaver.