S.A. 18:10 Via ai saldi il 4 luglio La data di inizio, posizionata nel cuore della stagione estiva, agisce tuttavia in modo profondamente asimmetrico sui due poli geografici ed economici di un mercato fortemente polarizzato e caratterizzato per oltre l’85% da micro-imprese a conduzione familiare o con al massimo 1 o 2 dipendenti



ALGHERO - L’avvio dei saldi estivi in Sardegna il prossimo 4 luglio rappresenta un momento di verità cruciale per il variegato tessuto del commercio moda nel Nord dell’isola, un comparto trainante che conta oltre 1.200 punti vendita, esprime circa il 24% delle imprese attive totali del territorio e garantisce il sostentamento di un bacino occupazionale stimato tra i 2.160 e i 2.640 addetti (su un totale regionale che oscilla tra gli 8.100 e i 9.900 lavoratori). La data di inizio, posizionata nel cuore della stagione estiva, agisce tuttavia in modo profondamente asimmetrico sui due poli geografici ed economici di un mercato fortemente polarizzato e caratterizzato per oltre l’85% da micro-imprese a conduzione familiare o con al massimo 1 o 2 dipendenti.



Da un lato, per l’area di Olbia e della Gallura, dominata dal segmento del lusso e dalle boutique d’alta moda legate al turismo internazionale (con un impatto della spesa estera che supera i 2 miliardi a livello regionale), i saldi arrivano nel picco della massima stagionalità. In questa nicchia, in cui la redditività aziendale non si basa sui volumi ma su altissimi margini e sull’esclusività del servizio, lo sconto è uno strumento marginale o rigidamente controllato. Qui la forza lavoro, pur subendo forti picchi di incremento stagionale e contratti part-time nei mesi caldi, è meno vulnerabile alla spietata guerra del prezzo al ribasso poiché la clientela d’élite cerca l’esperienza e l’unicità del brand.



Al contrario, per l’area di Sassari e il suo hinterland, i saldi del 4 luglio sono il motore indispensabile per intercettare i consumi dei residenti. In questi poli commerciali si registrano i valori più alti di concentrazione occupazionale (fino a 3-4 lavoratori medi per azienda), trainati dal regno delle grandi catene e del Fast Fashion (macro-settore dell’abbigliamento che assorbe il 65% delle oltre 1.200 imprese totali). In questo segmento la rotazione rapidissima degli stock è vitale: i volumi di vendita altissimi generati dagli sconti compensano la compressione dei margini, permettendo di svuotare i magazzini in vista dell’autunno.



La vera sfida si gioca però sui segmenti più esposti alla crisi strutturale che ha visto la Sardegna perdere circa un’impresa del commercio su sei negli ultimi dieci anni, con una flessione del dettaglio tradizionale superiore al 20% e uno svuotamento dei centri storici (-13%). Per la fascia medio-bassa dei piccoli negozi di vicinato, schiacciata dalla concorrenza delle piattaforme digitali globali e priva delle economie di scala del franchising, i saldi estivi rimangono un’arma a doppio taglio: una boccata d’ossigeno per generare liquidità immediata, ma a costo di un’ulteriore e pericolosa contrazione dei profitti. Chi resiste meglio in questo scenario è il comparto dello sportivo tecnico (15% del mercato, circa 180 negozi): legandosi al turismo attivo e outdoor, sfrutterà la vetrina di agosto facendo leva sulla consulenza esperta e sull’offerta di servizi esclusivi difficilmente replicabili online.



In questo quadro così complesso si inseriscono i vertici dell’associazione di categoria, che invocano una profonda metamorfosi dello strumento. «L’avvio dei saldi il 4 luglio è un test cruciale per la tenuta del nostro sistema distributivo», dichiara Sebastiano Casu, presidente regionale di Confcommercio. «Viviamo una forte polarizzazione: se la Gallura del lusso cavalca i flussi del turismo d’élite, i centri storici e la fascia medio-bassa soffrono una contrazione strutturale senza precedenti. I saldi non possono più essere l’unico ammortizzatore di un mercato schiacciato dai colossi online. Serve supportare i negozi di vicinato nella transizione digitale e nel turismo esperienziale, perché difendere le nostre vetrine significa difendere l’economia e l’identità del territorio.»



Una posizione che trova piena sponda tecnica nella proposta di riforma avanzata da Pasquale Ambrosio, presidente regionale di Federmoda Confcommercio, il quale evidenzia come l’efficacia dei saldi sia oggi minata da una deregolamentazione strisciante fatta di sconti continui e promozioni anticipate lungo tutto l’anno. «Come Federmoda riteniamo indispensabile il rispetto di regole certe e controlli efficaci affinché tutti possano competere nelle stesse condizioni», evidenzia Pasquale Ambrosio. «Tuttavia, è arrivato il momento di aprire una riflessione sul futuro di questo strumento. Credo che il settore debba valutare un’evoluzione del modello, lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali all’interno del proprio punto vendita. Ogni impresa dovrebbe poter individuare in piena trasparenza gli articoli da proporre in saldo, mantenendo contemporaneamente l’esposizione delle nuove collezioni. Sostenere i negozi e la loro professionalità significa sostenere l’occupazione e il tessuto economico delle nostre comunità.»



Il focus specifico di Lucio Nali, Presidente di Federmoda Sassari, si inserisce in modo originale, spostando il fulcro del discorso dalle regole burocratiche al fattore umano: «Fissare una data per legge è un’illusione burocratica che non tutela nessuno», incalza Lucio Nali, presidente di Federmoda Confcommercio Sassari. «Il vero equilibrio del mercato non nasce dai decreti, ma dall’alleanza quotidiana tra commerciante e cliente. È la fiducia reciproca e la profonda conoscenza dei bisogni del consumatore a dettare il ritmo naturale e corretto delle offerte. L’autentico valore del nostro lavoro risiede in questo rapporto diretto, l’unica barriera capace di salvaguardare la qualità del servizio dall’assalto dei colossi digitali e dall’appiattimento dei saldi tradizionali.»