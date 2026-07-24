S.A. 21:13 Bando doppia transizione sale a mezzo milione di euro Per fare fronte alla straordinaria partecipazione e alla forte adesione mostrata dalle aziende del territorio, l’ente camerale ha deciso di potenziare in modo significativo la misura, portando lo stanziamento complessivo a ben 500.000 euro a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese locali



SASSARI - Sostenere il sistema produttivo locale nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale con un impegno economico ancora più incisivo. È questo l’obiettivo del nuovo "Bando Voucher Doppia Transizione 2026", promosso dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il proprio Punto Impresa Digitale, in perfetta coerenza con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0. Proprio per fare fronte alla straordinaria partecipazione e alla forte adesione mostrata dalle aziende del territorio, l’ente camerale ha deciso di potenziare in modo significativo la misura, portando lo stanziamento complessivo a ben 500.000 euro a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese locali. L’iniziativa punta a finanziare l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l’attivazione di processi eco-sostenibili, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove competenze professionali fondamentali per affrontare le sfide del mercato globale. Non solo, si tratta di una cifra che equivale al doppio dello stanziamento dello scorso anno.



«La risposta eccezionale da parte delle nostre imprese dimostra quanto il tessuto produttivo avverta la necessità di investire sul proprio futuro - dichiara Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari -. Per questo motivo abbiamo voluto incrementare le risorse portando il fondo a mezzo milione di euro. La transizione digitale e quella ecologica non sono più opzioni percorribili singolarmente, ma rappresentano due facce della stessa medaglia per garantire la competitività della nostra economia. Con questo sforzo straordinario intendiamo abbattere in maniera ancora più incisiva le barriere all’investimento, offrendo un supporto concreto per accompagnare i processi di crescita e favorire un’effettiva svolta green e tecnologica nel nord Sardegna».



L’agevolazione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un importo unitario massimo di 10.000 euro, a fronte di un investimento minimo richiesto di 3.000 euro. Il bando copre un ampio spettro di interventi suddivisi tra formazione, consulenza e tecnologie avanzate, includendo l’acquisto di strumenti di intelligenza artificiale, cybersicurezza e sistemi digitali per l’efficienza energetica, oltre a percorsi formativi specialistici. Inoltre, per stimolare un approccio aziendale etico e inclusivo, è prevista una premialità di 500 euro per le imprese che possiedono il rating di legalità o la certificazione della parità di genere. In breve tutta una serie di azioni che saranno sostenute e accompagnate anche dall’ente camerale a partire dal prossimo mese di settembre. Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica con firma digitale mediante la piattaforma ReStart di InfoCamere. L’invio delle domande è iniziato lo scorso 8 luglio e la procedura valutativa a sportello segue l’ordine cronologico di arrivo, con il termine ultimo per la presentazione fissato al prossimo 21 settembre.