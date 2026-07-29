S.A. 10:37 La Camera di Commercio diventa del Nord Sardegna Un passaggio simbolico ma fortemente sostanziale, che punta a consolidare l’identità geografica ed economica dell’area, rafforzando il ruolo dell’istituzione al fianco del tessuto produttivo locale



SASSARI - Un cambio di nome che va ben oltre la semplice forma. Oggi, durante il Consiglio camerale riunito a Sassari, è arrivato il lancio definitivo: l’ente camerale sassarese assume ufficialmente la denominazione di Camera di Commercio Nord Sardegna. Un passaggio simbolico ma fortemente sostanziale, che punta a consolidare l’identità geografica ed economica dell’area, rafforzando il ruolo dell’istituzione al fianco del tessuto produttivo locale. Chiamarsi "Nord Sardegna", dopo un intenso e fruttuoso iter burocratico, rappresenta infatti una precisa scelta di posizionamento: significa voler essere ancor più presenti, operativi e incisivi, garantendo maggior forza propulsiva a tutte le iniziative di sviluppo di tutto il territorio. Anche attraverso il nome. E con l’obiettivo dichiarato di rappresentare un volano unico e coeso per le sfide future dell’economia locale.



«Questa nuova denominazione racchiude una visione strategica chiara e ambiziosa: non cambiamo solo nome, ma rilanciamo con forza il nostro raggio d’azione per essere il motore dello sviluppo di questo territorio. Vogliamo trasformare ogni iniziativa in un’opportunità concreta di crescita, innovazione e competitività, al fianco di chi ogni giorno fa impresa nel Nord Sardegna. Un’azione concreta come il recente cambio di sede ad Olbia.» ha commentato il presidente Stefano Visconti.



A dare concretezza a questa nuova visione sono anche i numeri emersi del bilancio di previsione. Grazie a una variazione positiva dei proventi correnti, l’ente ha individuato, grazie all’individuazione di azioni e strategie, risorse per circa 18 milioni di euro, che saranno interamente destinati a beneficio di tutte le imprese del territorio. Un tesoretto strategico che si tradurrà in progetti mirati, voucher, grandi eventi, percorsi di formazione, innovazione e incentivi diretti ad aumentare la competitività delle aziende. La Camera di Commercio Nord Sardegna si proietta così verso una nuova stagione di centralità e operatività, pronta a fare da propulsore per le sfide del mercato cuyi sono chiamate le imprese locali.