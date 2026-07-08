S.A. 20:54

Alcolici sul Lungomare: rispettare le regole

Mio Italia ritiene fondamentale promuovere iniziative di informazione e confronto rivolte agli imprenditori, favorendo una conoscenza chiara delle norme e un’applicazione uniforme delle disposizioni sul territorio





Al centro del dibattito vi è l’articolo 87 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Una norma tuttora vigente, finalizzata a garantire il rispetto dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. Il nodo principale riguarda l’interpretazione del concetto di "vendita ambulante". Molti operatori ritengono che il possesso di autorizzazioni commerciali o l’occupazione di suolo pubblico consenta la vendita di qualsiasi bevanda. Tuttavia, la normativa nazionale prevede limiti specifici per alcolici e superalcolici, soprattutto nelle attività svolte su aree pubbliche o in forma itinerante.





Lombardi sottolinea la necessità di distinguere tra la somministrazione all’interno di esercizi regolarmente autorizzati e le attività che possono rientrare nel commercio ambulante. Ignorare tale differenza può comportare sanzioni, contenziosi e interpretazioni contrastanti. Nei litorali e nelle passeggiate cittadine, dove durante l’estate si concentra un elevato numero di attività commerciali, il rispetto delle regole rappresenta una garanzia di concorrenza leale e non un ostacolo allo sviluppo economico. Per questo motivo, Mio Italia ritiene fondamentale promuovere iniziative di informazione e confronto rivolte agli imprenditori, favorendo una conoscenza chiara delle norme e un’applicazione uniforme delle disposizioni sul territorio. L’associazione auspica inoltre un maggiore coordinamento tra amministrazioni, organi di controllo e associazioni di categoria. Ad Alghero, città a forte vocazione turistica, il rispetto delle regole può contribuire a qualificare l’offerta commerciale, garantendo legalità, trasparenza e pari opportunità per tutti gli operatori.

ALGHERO - Con l’arrivo della stagione estiva, torna d’attualità il tema della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche lungo i litorali. Ad Alghero, la questione riguarda in particolare l’utilizzo delle aree pubbliche e dei marciapiedi del lungomare, dove spesso emergono interpretazioni differenti delle norme che regolano la vendita di alcolici e superalcolici. Secondo Marco Lombardi, referente Regionale di Mio Italia, una delle principali criticità è rappresentata dalla scarsa conoscenza della normativa vigente da parte di alcuni operatori e, talvolta, anche di chi è chiamato ad applicarla. Una situazione che può generare incertezza e disparità di trattamento tra le imprese.