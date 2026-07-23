S.A. 11:48 Transizione digitale e green: Voucher alle imprese L’iniziativa punta ad accompagnare micro, piccole e medie imprese turistiche verso il modello Turismo 5.0, finanziando interventi in innovazione digitale, intelligenza artificiale, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale con contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per azienda



SASSARI - La cooperazione europea porta risorse concrete al comparto turistico del Nord Sardegna. Si è conclusa l’istruttoria del bando "Voucher Digitali e Green", promosso da Promocamera nell’ambito del progetto europeo SMART TWIN TRANSITION (STT), finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027. L’iniziativa punta ad accompagnare micro, piccole e medie imprese turistiche verso il modello Turismo 5.0, finanziando interventi in innovazione digitale, intelligenza artificiale, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale con contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per azienda.



La risposta del territorio è stata immediata. Su 17 domande presentate, ne sono risultate ammissibili 14, con le prime 10 già finanziate per un importo complessivo di 95.290 euro. Ulteriori 4 imprese ammissibili potranno accedere a 36.282,18 euro a seguito dello scorrimento. Il totale complessivo dei fondi mobilitati supererà i 131.500 euro, grazie alla scelta del CdA di Promocamera di reperire risorse integrative per coprire tutte le richieste idonee. «Partecipare ai bandi europei rappresenta una scelta fondamentale per intercettare risorse: in questo modo Promocamera moltiplica la propria capacità di intervento, attraendo risorse che potenziano la dotazione dell’Azienda Speciale.- dice il presidente di Promocamera Maria Amelia Lai- È grazie a questo costante lavoro progettuale che riusciamo a supportare un numero sempre maggiore di aziende - con un’attenzione prioritaria alle micro e piccole realtà - nell’affrontare la transizione digitale ed ecologica, trasformando i fondi comunitari in una vera leva di crescita e di competitività per le imprese del nord Sardegna».



Prima di arrivare all’erogazione diretta delle risorse, Promocamera ha guidato l’analisi dei fabbisogni del comparto turistico locale, sviluppato il Piano di Comunicazione del progetto e promosso percorsi formativi sul territorio, tra cui l’evento di capacity building tenutosi a Sassari ad ottobre 2025. Oltre ai contributi finanziari, le imprese del territorio possono ora contare su strumenti operativi sviluppati dal progetto, come la Toolbox digitale e il Dimostratore Turismo 5.0. «All’interno del partenariato del progetto Interreg Smart Twin Transition il ruolo di Promocamera è stato centrale in ogni fase del percorso: dalla progettazione europea all’ascolto dei reali fabbisogni del territorio, fino alla concessione di questi voucher, che sono la prova di come i fondi comunitari possano trasformarsi in un sostegno immediato e tangibile.- aggiunge Lai- Abbiamo voluto fortemente questo bando per guidare il tessuto imprenditoriale del Nord Sardegna, composto principalmente da micro e piccole realtà, verso la transizione digitale ed ecologica attraverso un percorso di competitività che stiamo compiendo fianco a fianco con le nostre imprese».



Con la concessione dei Voucher Digitali e Green, la programmazione comunitaria si traduce in liquidità immediata e investimenti concreti per la competitività delle aziende turistiche del Nord Sardegna. Questo intervento non rappresenta soltanto un traguardo economico, ma segna l’avvio di un percorso virtuoso di lungo periodo per l’intero ecosistema locale. Grazie all’adozione delle nuove tecnologie e di pratiche a basso impatto ambientale, le strutture ricettive e i servizi del territorio potranno intercettare una domanda turistica internazionale sempre più esigente, consapevole e orientata alla sostenibilità. Promocamera conferma così il proprio ruolo strategico di motore dell’innovazione, dimostrando come la sinergia tra fondi europei e visione locale possa concretamente trasformare le sfide della doppia transizione in opportunità di crescita stabili e durature per tutto il tessuto economico sardo.



Nella foto: Maria Amelia Lai