video Condividi | S.O. 11:00 Pesca e ambiente: Ornella Piras lancia l´allarme



Perenni ritardi a Cagliari. C´è il serio rischio che si perdano importanti finanziamenti dedicati al comparto e per i quali l´Amministrazione algherese ha vinto i bandi. La consigliera comunale, Ornella Piras, ha segnalato in aula la situazione chiedendo al sindaco un intervento presso la Regione Sardegna. Le sue parole Perenni ritardi a Cagliari. C´è il serio rischio che si perdano importanti finanziamenti dedicati al comparto e per i quali l´Amministrazione algherese ha vinto i bandi. La consigliera comunale, Ornella Piras, ha segnalato in aula la situazione chiedendo al sindaco un intervento presso la Regione Sardegna. Le sue parole • Guarda e condividi il video su Alguer.tv