S.A. 21:11 Pesca corallo, domande entro il 7 maggio Per quanto riguarda l´annualità 2025, la pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati dal 15 maggio al 15 ottobre a profondità non inferiori a 80 metri: il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere concesse è di 12



Con Decreto dell’assessore dell’agricoltura n. 18/1408 del 30aprile 2025 sono state stabilite le disposizioni che regolamentano la pesca del corallo rosso in Sardegna per il 2025 ed è stata disposta l’apertura per la presentazione delle richieste volte ad ottenere l’autorizzazione a tale tipologia di pesca. Per quanto riguarda l'annualità 2025, la pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati dal 15 maggio al 15 ottobre a profondità non inferiori a 80 metri: il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere concesse è di 12. Per consentire il monitoraggio delle attività di pesca deve essere garantito l’imbarco a bordo delle unità di appoggio autorizzate degli osservatori incaricati, per un numero minimo di due giornate al mese.



Il titolare dell’autorizzazione è tenuto compilare il giornale di pesca del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all’autorizzazione, sul quale dovranno essere riportati, prima dell’arrivo in porto, per ogni giornata di pesca, il tipo e la quantità di corallo pescato, le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco, il numero di colonie, il diametro basale medio delle colonie, l’eventuale peso delle colonie sotto-taglia e in via sperimentale il diametro basale delle singole colonie intere pescate– sino ad un numero di 25 colonie, qualora il numero delle colonie pescate sia superiore. La domanda deve essere trasmessa all’amministrazione regionale entro e non oltre il giorno 7 maggio 2025.