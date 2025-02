Cor 9:15 Ricci, pesca abusiva a Trinità d´Agultu Il Corpo Forestale e di V.A della Regione Sardegna sta dedicando particolare attenzione al rispetto di quanto impartito con il Decreto dell´Assessore dell´Agricoltura che disciplina il calendario e le condizioni per la raccolta dei ricci di mare per la stagione 2024/2025



CASTELSARDO - Dopo i sequestri lungo la costa di Vignola e Cala Sarraina degli scorsi giorni, la pattuglia del Corpo Forestale e di V.A. di Trinità d'Agultu, in servizio di appostamento e controllo del litorale, durante un posto di controllo a La Marinedda, frazione di Trinità d'Agultu, ha fermato un auto con due persone a bordo; nell'auto erano stipati in ceste oltre 1000 ricci di mare. Considerato che i pescatori non risultavano tra quelli professionisti autorizzati, si è accertato che la raccolta è avvenuta abusivamente.



L'attività di raccolta ricci era stata posta in essere all'alba, presumibilmente lungo la costa che da Trinità d'Agultu va fino a Rena Maiore (Santa Teresa di Gallura), posto che i pescatori sono stati fermati verso le ore 10.30 del mattino a raccolta già terminata.



Gli Agenti hanno proceduto pertanto alla contestazione della sanzione amministrativa a carico di entrambe le persone, al sequestro del pescato che è stato immediatamente rilasciato a mare in quanto ancora vitale. Sono stati sequestrati altresì gli attrezzi di pesca (ceste, coppo, bombole).

Considerati gli orari di raccolta e la pressione lungo le coste galluresi da parte di raccoglitori abusivi, il Corpo Forestale e di V.A ha intensificato i servizi di controllo al fine della salvaguardia della specie ittica del Paracentrotus lividus, a rischio di estinzione a causa di un prelievo eccessivo e non regolare.