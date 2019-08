Condividi | S.O. 18:25 Firmata dal sindaco di Alghero l´ordinanza di sgombero e inagibilità per l´attività di ricettività all´aria aperta denominata "I Falchetti" in località Porto Conte. Nel 2015 un gigantesco incendio aveva devastato una struttura simile sempre sul litorale di Mugoni Conoci dichiara guerra al camping abusivo



ALGHERO - Si va «dalla presenza di un gran numero di bombole gpl senza che sia presente un locale di deposito in caso di incendio», «all'impianto idrico antincendio privo di conformità urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale». E ancora: «esercizio dell’attività di campeggio svolta abusivamente», «senza un impianto idrico conforme alle prescrizioni regionali» ed alla «presenza di estintori privi della documentazione di revisione periodica e relativa manutenzione obbligatoria».



Tutte violazioni accertate in più occasioni anche dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna in distinte ispezioni effettuate tra il 2018 e 2019. Così il sindaco di Alghero ordina l'immediata chiusura con ordinanza, dichiarando, a fini precauzionali, l’inagibilità della struttura ricettiva all’aria aperta ubicata in località Porto Conte e denominata "I Falchetti".



Mario Conoci dispone che il presidente del circolo privato che ha in gestione il terreno dove sono ubicate numerose piazzole, «renda immediatamente inaccessibile la struttura» e «impedisca a chiunque l'utilizzo a qualsiasi uso, anche precario o provvisorio fino a quando non siano regolarizzati presso il Suape gli adempimenti di legge». Quello odierno si tratta solo dell'ultimo atto dell'infinita guerra che vede contrapposte le diverse amministrazioni ed enti che a vario titolo hanno competenza sui terreni fronte mare e i proprietari degli stessi.