Il 27 luglio Edoardo Bennato ad Alghero

ALGHERO - Torna con la sua inconfondibile voce e il suo spirito ribelle, il cantastorie che da quarant’anni immortala con ironia e sarcasmo le disuguaglianze e la fragilità del mondo contemporaneo. Edoardo Bennato, tra i più originali e innovativi artisti della storia della musica leggera, è rimasto saldamente ancorato nel cuore del suo pubblico e ancora oggi, con ben 28 album pubblicati, rappresenta un punto di riferimento della musica autorale.



Primo italiano a ricevere l'etichetta di artista punk nel 1974 e primo italiano a riempire lo stadio di San Siro a Milano nel 1980, Bennato si esibirà dal vivo sull’Isola con una doppietta di live organizzati da Sardegna Concerti e Jazz in Sardegna: venerdì 25 luglio (ore 21.30) alla Fiera di Cagliari e domenica 27 luglio (ore 21.30) - in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero - in scena nella cornice open air dell’Anfiteatro Ivan Graziani ad Alghero.



Due concerti ad alto contenuto di emozioni, in cui Bennato ripropone i suoi brani più celebri ma anche una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”. Due ore di musica e video coinvolgenti, in cui il musicista e cantautore di Bagnoli miscelerà sapientemente rock, blues e musica mediterranea senza mai tralasciare la sua forte impronta irriverente e ribelle. Ad affiancarlo sul palco, la sua storica BeBand, formazione composta da cinque musicisti che lo segue ormai da anni in tutte le tournée.