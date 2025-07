S.A. 21:16

Il jazz incontra le eccellenze enogastronomiche

Anche in questa edizione del Festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo incontra il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche con tre concerti con visite guidate e degustazioni che vedranno protagonista, tra luglio e agosto, il Blue Note Brass Sextet plus drums (BNBS+D), uno degli ensembles più attivi in capo all’ABNO

SASSARI - L’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna (ABNO) sta per partire con l’edizione estiva 2025 del Festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo (nei luoghi del vino). Il progetto che ha riscosso grande successo nelle passate edizioni è inserito all’interno del network “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, e conta anche sul contributo della Regione Sardegna, del MIC e della Fondazione di Sardegna, e sulla collaborazione del Museo del Vino di Berchidda, delle Tenute Gregu di Calangianus, della Cantina Li Duni di Badesi, con Ue.Coop e Strada del Vermentino di Gallura.



Il mini-tour estivo del BNBS+D inizia il 10 luglio presso le Tenute Gregu di Calangianus, prosegue il 24 alla Cantina Li Duni di Badesi e si conclude il 1° agosto al Museo del Vino di Berchidda.

Tutti gli spettacoli, con inizio alle ore 20.30, saranno preceduti alle ore 18.30 dalle visite guidate, occasione ghiotta per approfondire i metodi produttivi e la conoscenza delle strutture ospitanti e dalle degustazioni di eccellenze locali che si terranno alle ore 20.



La formazione è costituita da un quintetto di ottoni ed un sassofono: (Massimo Carboni sax tenore, Francesco Lento e Luca Uras tromba, Gavino Mele corno, Salvatore Moraccini trombone, Roberto Greco tuba) e batteria (Luca Piana). Sul palco in tutte le tappe si potrà gustare il progetto “La Musica di Charles Mingus”, che esplora il repertorio del grande contrabbassista e compositore avvalendosi degli arrangiamenti scritti per la formazione sassarese dall'arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra fiorentino Duccio Bertini. Collaboratore di Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Scott Hamilton e Arturo Sandoval, tra i tanti, Bertini ha lavorato su una serie di classici del repertorio di Mingus. La scaletta dei concerti proporrà classici come: Goodbye Pork Pie Hat, Better Git It in Your Soul, Boogie Stop Shuffle, Jelly Roll e Fables of Faubus, tratti dallo storico capolavoro mingusiano del 1959, “Mingus Ah Um!”, oltre ad altri brani tra cui Dizzy Moods, Duke Ellington’s Sound of Love, Moanin’ e Peggy’s Blue Skylight.