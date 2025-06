Cor 18:23 Evasione e abusivismo: stretta ad Alghero Il Sindaco Raimondo Cacciotto e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il Colonnello Marco Sebastiani, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare i controlli e le azioni di prevenzione in materia di tributi locali e sostegni pubblici



ALGHERO - Questa mattina, nella sala di rappresentanza di Porta Terra, il Sindaco Raimondo Cacciotto e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il Colonnello Marco Sebastiani, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare i controlli e le azioni di prevenzione in materia di tributi locali e sostegni pubblici, consolidando così il presidio di legalità economico-finanziaria sul territorio.



«Si tratta di un passo decisivo per colpire evasione e abusi a tutela dei cittadini onesti – ha dichiarato il Sindaco Cacciotto –. La collaborazione con la Guardia di Finanza ci consentirà di intercettare più rapidamente anomalie e di recuperare risorse preziose da reinvestire in servizi pubblici, a beneficio di tutta la comunità. Le cittadine e i cittadini chiedono con forza un maggiore rispetto delle regole, ed è nostro dovere ascoltare e dare un segnale forte a tutela dei contribuenti.»



Il Protocollo prevede l’avvio di tavoli tecnici e sessioni formative congiunte per il personale dei due enti, così da condividere metodologie investigative e procedure di controllo. Inoltre, le parti si riservano di valorizzare mediaticamente i risultati delle attività svolte, d’intesa con i rispettivi uffici.