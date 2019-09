Condividi | Red 8:20 Prende il via la tradizionale kermesse milanese con le sfilate Primavera Estate 2020 delle maggiori maison internazionali. Tra queste, venerdì, in Corso Buenos Aires, quella dello stilista algherese Antonio Marras alla Milano Fashion Week



ALGHERO - Prende il via oggi (martedì), la “Milano Fashion week”, la tradizionale kermesse milanese con le sfilate delle collezioni Primavera Estate 2020 delle maggiori maison internazionali. Tra queste, venerdì 20, in Corso Buenos Aires 33, quella dello stilista algherese Antonio Marras. Il primo appuntamento è oggi, alla Camera nazionale moda italiana, con il Fashion hub opening.



Domani, spazio ad Angel Chen, Tiziano Guardini, Peter Pilotto, Calcaterra, Marco Rambaldi, Arthur Arbesser, Prada, Annakiki, Alberta Ferretti, N 21 e Jill Sander- Giovedì 19, in passerella Max Mara, Emporio Armani, Act N 1, Fendi, Anteprima, Genny, Luisa Beccaria, Vivetta, Simona Marziali Mrz, Bottega Veneta, Daniela Gregis, e Moschino. Venerdì, con Marras, Tod’s, Blumarine, Brognano, Sportmax, Etro, Marni, Iceborg, Marco De Vincenzo, Aigner, Frankie Morello e Versace.



Sabato 21, in programma le sfilate di Salvatore Ferragamo, Gabriele Colangelo, Msgm, Cividini, Ermanno Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Stella Jean, Agnona, Missoni e Gcds. Domenica 22, luci su Drome, Boss, Shuting Qiu, Laura Biagiotti, Fila, Dolce & Gabbana, Atsushi Nakashima, Gucci e Cristiano Burani. Infine, lunedì 23, Ultrachic ed Alexandra Moura.



