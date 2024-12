S.A. 22 febbraio 2023 A Milano sfila Marras ispirato da Grazia Deledda Lo stilista algherese si è lasciato ispirare per i suoi abiti poetici dalla scrittrice sarda, in una scenografia che riproduceva la foresta di Burgos, nel cuore della Sardegna



ALGHERO - Ha sfilato oggi alla Milano Fashion Week la nuova collezione Autunno/Inverno di Antonio Marras, nell'atelier di via Cola di Rienzo. Lo stilista algherese si è lasciato ispirare per i suoi abiti poetici da Grazia Deledda, in una scenografia che riproduceva la foresta di Burgos, nel cuore della Sardegna. La musa di Marras è la scrittrice sarda, unica italiana ad essere insignita del Premio Nobel per la Letteratura, nel 1926.



Nella foto: Antonio Marras