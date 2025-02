S.A. 17:00 Sharon Stone alla sfilata di Antonio Marras Antonio Marras porta in scena un´opera ritrovata: La bella di Alghero del 1892, dal nome della città natale del designer. Ad applaudire lo show in prima fila c´era anche l´attrice americana Sharon Stone



ALGHERO - La nuova sfilata autunno inverno Antonio Marras porta in scena un'opera ritrovata: "La bella di Alghero" del 1892, dal nome della città natale del designer. Nessuna partitura è sopravvissuta - ma rivive oggi in quella creata dallo stilista per la sfilata - con gli scrittori Massimiliano Fois e Raffaele Sari Bozzolo che hanno collaborato alla ricostruzione dell'opera, con musiche di Giovanni Fara Musio. «Abbiamo pensato a una grande carovana di teatranti che arrivano da Barcellona ad Alghero per mettere in scena l’opera. Le silhouette sono aderenti e sensuali e la parola chiave è stratificazione: in ogni abito ci possono essere anche dieci materiali diversi, che si intravedono» spiega Marras. Ad applaudire lo show in prima fila c'era anche l'attrice americana Sharon Stone, vestita per l’occasione con un twin set jacquard composto da cardigan oversize e gonna midi. Accanto a lei, Aaron Piper, l’attore 27enne famoso per la serie tv Élite.