Antonio Marras apre il primo store a Roma

ALGHERO - Antonio Marras apre la sua prima boutique a Roma. Il rilancio del marchio dello stilista algherese entra dunque nel vivo con la nuova gestione del gruppo Veronesi. Lo spazio al civico 80 di via dei Condotti è di circa 200 mq, è già aperto dai primi giorni di marzo ma sarà inaugurato ufficialmente il 30.



Lo stile è rigorosamente Marras con una selezione di arredi, oggetti e libri dello stilista. Il monomarca nella Capitale è un ritorno per il designer sardo che prima ancora di Milano con il prêt-à-porter nel 1999, aveva presentato a Roma le sue prime collezioni di Alta Moda.



Il negozio a Roma è solo un primo passo del progetto che accompagnerà il piano di espansione annunciato dalla nuova proprietà. Le creazioni di Marras saranno protagoniste da quest'anno a Firenze, Forte dei Marmi e Venezia dove sono in programma le nuove aperture del monomarca. Nel 2024, invece, sarà la volta del bis a Milano dove l'etichetta è presente nello spazio storico di NonostanteMarras in via Cola Di Rienzo.