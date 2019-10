Condividi | Red 8:13 Martedì, giorno di apertura del bando per la mobilità elettrica promosso dall’Assessorato regionale dell’Industria, in appena 20´ sono state 130 le domande di adesione al programma da parte dei Comuni non compresi nelle aree strategiche individuate Mobilità elettrica: subito 130 domande dai Comuni



CAGLIARI – Martedì, giorno di apertura del bando per la mobilità elettrica promosso dall’Assessorato regionale dell’Industria, in appena 20' sono state 130 le domande di adesione al programma da parte dei Comuni non compresi nelle aree strategiche individuate (Città metropolitana di Cagliari, Rete metropolitana del Nord Sardegna, Comuni di Oristano, Nuoro ed Olbia), che intendono acquistare veicoli elettrici in sostituzione di quelli a motore. Nel programma, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 18,5milioni di euro (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/20 e Por 2014/20), era stato previsto uno stanziamento di 1,6milioni di euro, così da consentire un finanziamento del 100percento per l’acquisto di una sola auto, rottamandone una di vecchia generazione.



«Somma – ha spiegato l’assessore regionale dell’industria Anita Pili - che potrà coprire una quarantina di richieste degli Enti locali. Siamo soddisfatti dell’accoglienza riservata al bando, perciò, cercheremo di individuare altre risorse finanziarie che consentano lo scorrimento della graduatoria».



«Con questo programma - ha commentato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas – proseguiamo il percorso avviato per consolidare un modello di sviluppo ecosostenibile per la Sardegna, sostituendo il parco macchine, sia di aziende private, che di Enti pubblici, con auto elettriche». I Comuni possono presentare la domanda fino a martedì 3 dicembre.



Nella foto: l'assessore regionale Anita Pili Commenti CAGLIARI – Martedì, giorno di apertura del bando per la mobilità elettrica promosso dall’Assessorato regionale dell’Industria, in appena 20' sono state 130 le domande di adesione al programma da parte dei Comuni non compresi nelle aree strategiche individuate (Città metropolitana di Cagliari, Rete metropolitana del Nord Sardegna, Comuni di Oristano, Nuoro ed Olbia), che intendono acquistare veicoli elettrici in sostituzione di quelli a motore. Nel programma, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 18,5milioni di euro (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/20 e Por 2014/20), era stato previsto uno stanziamento di 1,6milioni di euro, così da consentire un finanziamento del 100percento per l’acquisto di una sola auto, rottamandone una di vecchia generazione.«Somma – ha spiegato l’assessore regionale dell’industria Anita Pili - che potrà coprire una quarantina di richieste degli Enti locali. Siamo soddisfatti dell’accoglienza riservata al bando, perciò, cercheremo di individuare altre risorse finanziarie che consentano lo scorrimento della graduatoria».«Con questo programma - ha commentato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas – proseguiamo il percorso avviato per consolidare un modello di sviluppo ecosostenibile per la Sardegna, sostituendo il parco macchine, sia di aziende private, che di Enti pubblici, con auto elettriche». I Comuni possono presentare la domanda fino a martedì 3 dicembre.Nella foto: l'assessore regionale Anita Pili