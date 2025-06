S.A. 19:39 Centri riuso: nuove linee guida I centri del riuso sono strutture in cui i cittadini possono conferire beni ancora in buono stato come mobili, elettrodomestici, abiti, giochi e utensili che verranno messi a disposizione di altri utenti



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato le linee guida regionali sui Centri del Riuso. Ambiente, solidarietà e prevenzione dei rifiuti al centro della strategia sarda per l’economia circolare. La Giunta regionale nell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, le nuove linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri del riuso, previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.



«Con questo provvedimento – dichiara l’assessora Laconi – attiviamo uno strumento concreto per ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riutilizzo. I centri del riuso rappresentano una risposta efficace e immediata alle esigenze ambientali, ma anche un'opportunità di solidarietà per le famiglie e di inclusione per i soggetti fragili. I centri del riuso sono strutture in cui i cittadini possono conferire beni ancora in buono stato come mobili, elettrodomestici, abiti, giochi e utensili che verranno messi a disposizione di altri utenti, allungandone il ciclo di vita e sottraendoli al flusso dei rifiuti».



Le linee guida offrono ai Comuni un quadro tecnico-operativo per progettare, gestire e digitalizzare i centri del riuso, promuovendo un modello virtuoso che unisce tutela ambientale, inclusione sociale e lotta allo spreco. Prevista anche l’integrazione con i centri di raccolta e l'accesso a finanziamenti dedicati. I beni conferiti nei centri del riuso non sono classificati come rifiuti e non richiedono autorizzazioni specifiche. Le strutture, presidiate e attrezzate, garantiranno la tracciabilità dei conferimenti, l’accesso regolamentato, l’informazione agli utenti e un monitoraggio annuale dei flussi. L’approvazione delle linee guida segue un confronto tecnico con Province, Città metropolitana e ARPAS, ed è parte delle azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti. «Vogliamo trasformare il concetto di rifiuto in valore – conclude Laconi – diffondendo pratiche concrete di economia circolare nei nostri territori. Ogni oggetto salvato dallo smaltimento è un gesto di responsabilità e di comunità». Le linee guida saranno pubblicate sul sito della Regione e sul portale SardegnaAmbiente.