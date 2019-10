video Condividi | A.B. 21:53 Si è conclusa con un successo straordinario la quinta edizione del Campionato italiano di nuoto dei vigili del fuoco in acque libere, tappa sarda dedicata al compianto Giulio Piras e disputata nella baia di Porto Conte Campionato Vigili del fuoco: spettacolo ad Alghero



ALGHERO - Si è conclusa con un successo straordinario la quinta edizione del Campionato italiano di nuoto dei Vigili del fuoco in acque libere, tappa sarda dedicata al compianto Giulio Piras, collega prematuramente scomparso. Oltre trecento persone, tra atleti e tifosi, hanno assistito alla gara che si è svolta nella baia di Porto Conte, nelle acque davanti all'Hotel Corte Rosada.



Si è aggiudicato la tappa sarda il 33enne Davide Risi, del Comando di Roma, che ha preceduto il cagliaritano Pier Luigi Musu. Il primo atleta del Comando di Sassari è stato Luca Serra, con il nono posto assoluto.



«Ringraziamo tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, l'Ufficio delle Politiche sportive di Roma, il Cral del gruppo sportivo di Sassari, il Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Generalitat de Catalunya, la Federazione di nuoto sarda, la Pgs Sassari, Capitaneria di porto di Alghero, 118 e i numerosissimi sponsor. Grazie infinite agli organi di stampa e a tutte quelle persone che stando dietro le quinte hanno permesso questo grandissimo successo. Volevamo riposarci per un po' - ammettono i Vigili organizzatori - ma molti colleghi ci hanno già avvisato che vogliono tornare quanto prima. Vedremo le idee ci sono, speriamo solamente in una proficua collaborazione di enti e soprattutto la Giunta regionale sarda». Commenti ALGHERO - Si è conclusa con un successo straordinario la quinta edizione del Campionato italiano di nuoto dei Vigili del fuoco in acque libere, tappa sarda dedicata al compianto Giulio Piras, collega prematuramente scomparso. Oltre trecento persone, tra atleti e tifosi, hanno assistito alla gara che si è svolta nella baia di Porto Conte, nelle acque davanti all'Hotel Corte Rosada.Si è aggiudicato la tappa sarda il 33enne Davide Risi, del Comando di Roma, che ha preceduto il cagliaritano Pier Luigi Musu. Il primo atleta del Comando di Sassari è stato Luca Serra, con il nono posto assoluto.«Ringraziamo tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, l'Ufficio delle Politiche sportive di Roma, il Cral del gruppo sportivo di Sassari, il Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Generalitat de Catalunya, la Federazione di nuoto sarda, la Pgs Sassari, Capitaneria di porto di Alghero, 118 e i numerosissimi sponsor. Grazie infinite agli organi di stampa e a tutte quelle persone che stando dietro le quinte hanno permesso questo grandissimo successo. Volevamo riposarci per un po' - ammettono i Vigili organizzatori - ma molti colleghi ci hanno già avvisato che vogliono tornare quanto prima. Vedremo le idee ci sono, speriamo solamente in una proficua collaborazione di enti e soprattutto la Giunta regionale sarda». • Guarda e condividi il video su Alguer.tv