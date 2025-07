S.A. 18:39 Villanova Monteleone: concorso per riscoprire le antiche ricette Sono invitati a partecipare tutti i residenti nei comuni del Villanova. L´obiettivo è quello di valorizzare l´inestimabile patrimonio della tradizione dolciaria sarda dolciaria casalinga del territorio



VILLANOVA MONTELEONE - – Un concorso per riscoprire e celebrare le antiche ricette dei dolci

tipici sardi preparati con maestria tra le mura domestiche. La Proloco di Villanova Monteleone lancia la sfida dolciaria “Druches de domo”, una competizione aperta a tutti i residenti nell'Unione dei Comuni del Villanova, che comprende Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana e, naturalmente, Villanova Monteleone. Possono aderire donne e uomini di ogni età. «Invitiamo tutti gli appassionati di pasticceria a raccogliere la sfida e a condividere con la comunità il gusto

autentico dei “Druches de domo” – dicono gli organizzatori –. L' obiettivo del concorso è quello di

valorizzare l'inestimabile patrimonio della tradizione dolciaria casalinga del territorio, un tesoro di sapori e saperi che da secoli delizia i palati e che, troppo spesso, rimane confinato all’apprezzamento di una ristretta cerchia di familiari e amici». Le preparazioni dovranno essere consegnate martedì 5 agosto, entro e non oltre le 19, nei locali della Proloco di Villanova Monteleone, in via Cristoforo Colombo 1.