Salvamento, corsi ad Alghero

ALGHERO - La locale sezione di salvamento di Alghero apre le iscrizione per il conseguimento del titolo professionale di Assistente Bagnanti MIP. Il corso inizierà ad aprile per concludersi con un esame finale a Maggio/Giugno. Il Brevetto conseguito con la FIN , oltre a poter svolgere la professione sui litorale e negli stabilimenti balneari, consente di essere costantemente informato sulle moderne azioni da intraprendere per una corretta cultura della sicurezza acquatica, che si potranno traferire alle persone più vicine, contribuendo così alla messa in sicurezza di tutta la popolazione che, ad oggi, conta purtroppo nel mondo oltre 1000 decessi giornalieri per annegamento.



Con l’inserimento nell’Albo Federale degli Assistenti Bagnanti è possibile mantenere attiva la propria prestigiosa qualifica professionale nel corso degli anni. Il brevetto FIN è il solo riconosciuto dalla ILS (International Life Saving), è valido per l’Europa e nel Mondo, nei 113 paesi aderenti alla ILS. Consente un bonus per l’arruolamento volontario nella marina militare e nell’esercito e un credito formativo agli esami delle scuole superiori.



Il corso di formazione prevede l’erogazione di tre abilitazioni: Il brevetto professionale di Assistente Bagnanti; L’attestato di Esecutore BLSD; L’attestato di addetto al primo soccorso aziendale. Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti. Per informazioni è possibile contattare il Prof. Lorenzo Zicconi al numero 3290774001 o inviare una email all’indirizzo di posta lorenzo.zicconi@federnuoto.it.