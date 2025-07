S.A. 21:14 Anche il Messico al 40° Ittiri Folk Festa Otto gruppi stranieri e quelli sardi, gli eventi di contorno: la ricca sei giorni di Ittiri Folk Festa (dal 17 al 22 luglio) verrà presentata lunedì 14 luglio alle 10 in Camera di Commercio di Sassari



SASSARI - Il programma completo, gli otto gruppi stranieri e quelli sardi, gli eventi di contorno: la ricca sei giorni di Ittiri Folk Festa (dal 17 al 22 luglio) verrà presentata lunedì 14 luglio alle 10 in Camera di Commercio di Sassari. Il festival internazionale del folklore rientra infatti nella prima fascia delle manifestazioni di Salude & Trigu. L'edizione numero 40 del festival organizzato dall'associazione Ittiri Cannedu sarà presentata dal sindaco di Ittiri Antonio Sau e dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, dall'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, dai responsabili della Camera di Commercio per il progetto Salude & Trigu, dai responsabili dell'associazione Ittiri Cannedu e da Leonardo Marras, presidente della giuria che assegna il Premio Zenìas, destinato a un artista o un'impresa che abbia reso onore alla Sardegna. Intanto un'altra anticipazione: Dopo il ritorno di Taiwan c'è anche quello del Messico col gruppo Ballet Folklórico de la Universidad Autonoma de Cohauila-Saltillo. Il gruppo che arriva dalla capitale dello stato messicano di Coahuila propone alcune danze tradizionali come la danza atzeca, il huapango, danza popolare che ha origini spagnole e ricorda il flamenco, e il calabaceado, ballo decisamente più recente che risale agli anni '40 del Novecento.