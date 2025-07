S.A. 17:33 Festival Editori Sardi: Falzone Chiappe ad Alghero Seconda giornata di Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi. All’ex Mercato di Alghero Salvatore Falzone e Maria Francesca Chiappe L’11 luglio alla seconda giornata del festival letterario AES si parla anche di imprese sportive



ALGHERO - Storie di comunità, viaggi omerici nello sport e gialli mediterranei nella seconda giornata del festival Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi ad Alghero. Dopo l’apertura di giovedì 10, venerdì 11 luglio l’ex Mercato ospita anche la seconda giornata della rassegna curata da AES – Associazione Editori Sardi, quest’anno alla quinta edizione. Il tema “Abissi. Storie dal mare”, sarà declinato in particolare nel segno dei diritti civili e dell’inclusione. Ad aprire la serata, alle 19.15, sarà infatti l’incontro con il giovane autore Salvatore Falzone, formatore LGBTQ+, che presenta – in dialogo con Minerva Uzzau – il suo secondo libro, Brutale, pubblicato da 66thand2nd: un romanzo che con sguardo disincantato accende i riflettori sull’omosessualità e affronta temi pressanti come il sesso, il consenso, la violenza e cosa significhi davvero far parte di una comunità. Nella seconda giornata di lavori, Mediterranea prevede alle 20 una parentesi sportiva con la presentazione della collana “Lo sport si racconta” edita da Carlo Delfino: a partire dai libri Gigi Riva, 4 maggio 1949.



Il grande Torino a Cagliari e Copparoni. Il portiere che fermò Maradona, il giornalista Mario Mossa dialoga con gli autori Mario Fadda e Umberto Oppus e con Renato Copparoni, che fu il primo in Italia a parare un rigore al leggendario “Pibe de oro”. Si torna quindi a parlare di diritti, giustizia e verità con la presentazione del terzo romanzo della giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe, Uguale per tutti (Castelvecchi), affiancata da Raffaele Sari. Il libro, ambientato ancora una volta a Cagliari, ruota attorno all’urgenza di verità, giustizia sociale ed equità ed è realizzato in partenariato con “Florinas in giallo”. Mediterranea, con la direzione artistica di Simonetta Castia, è organizzato con il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di commercio di Sassari attraverso il programma Salude&Trigu, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, con il patrocinio e in partenariato con l'Azienda Speciale Parco Naturale Regionale di Porto Conte e un ampio parterre di istituzioni e privati.



Nella prima giornata è stata intanto inaugurata la Summer school “Leggere Mediterranea” a Villa Maria Pia. All’apertuta dei lavori è intervenuto, insieme alla presidente AES Simonetta Castia e alla direttrice della scuola, Roberta Morosini, Pasquale Lubinu, in rappresentanza dell’Assessora alla Cultura Ilaria Portas, che ha portato i saluti e ha elogiato il valore delle iniziative di promozione della lettura sostenute con consapevolezza e spirito inclusivo, grazie all’impegno politico e finanziario della Regione Sardegna. La Summer school è organizzata in collaborazione con l’Università L’Orientale di Napoli e il Dipartimento di European Languages and Transcultural Studies (ELTS) della UCLA, con la direzione scientifica della docente Roberta Morosini (UCLA - Los Angeles), in collaborazione con il Mediterranean Seminar e l’Istituto di Cultura di San Francisco. Nella seconda giornata, dalle 9.30 interverranno Iain Chambers (Università L’Orientale di Napoli), Roberta Morosini e Augusto Navone (Fondazione International Marine Centre).