Parcheggi a pagamento, pubblicato il bando a Bosa Il servizio prevede la gestione di 950 stalli di sosta a pagamento, senza custodia, con parcometri e ausiliari del traffico



BOSA - Il servizio di sosta a pagamento negli stalli della città di Bosa e a Bosa Marina sarà riattivato a breve. L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la concessione triennale del servizio e i vincitori dovranno gestire le aree di sosta a pagamento non appena saranno espletate le pratiche di gara e firmato il contratto. Il servizio era stato sospeso nei mesi scorsi per evitare maggiori disagi ai cittadini nel corso dell’esecuzione delle opere per il rifacimento della rete idrica, la posa della fibra ottica e i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità.



Il servizio prevede la gestione di 950 stalli di sosta a pagamento, senza custodia, con parcometri e ausiliari del traffico. La Giunta comunale ha previsto di riservare gli stalli in piazza Monsignor Canu e piazza Santa Giusta ai residenti e titolari di attività commerciali nel corso Vittorio Emanuele II, via Santa Croce, via Muraglia Vecchia, via Palestro, via Lungo Temo (da Ponte Vecchio a via Gioberti) e in linea generale in tutte le vie comprese tra via del Carmine e via Lungo Temo. Ciascun nucleo familiare e ciascuna attività commerciale potranno usufruire di una sola autorizzazione alla sosta gratuita negli stalli riservati.



«Con i lavori pubblici in città avviati alla conclusione abbiamo potuto procedere con l’iter per la concessione del servizio dei parcheggi a pagamento, che avevamo sospeso proprio per alleviare i disagi che i cittadini erano costretti a sopportare a causa dei cantieri che, lo ribadiamo, erano necessari e non rinviabili sia per migliorare la viabilità, sia per riqualificare e potenziare le infrastrutture», spiega l’assessore alla Viabilità Marco Naitana. «Stiamo ripristinando un servizio importante per la città di Bosa, che con una concessione triennale consentirà all’Amministrazione comunale di avere delle entrate importanti da poter reinvestire nell’interesse dei cittadini» aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.