Condividi | A.B. 21:17 Nei Campionati regionali Assoluti Invernali di nuoto, molto bene, nella Piscina di Terramaini, a Cagliari, il Green Alghero. che conquista due medaglie d´oro, quattro d´argento ed una di bronzo, grazie ad una superlativa Alice Maggioni e ad una rinata Maddalena Palladino Nuoto: Green protagonista ai Regionali



ALGHERO - Nei Campionati regionali Assoluti Invernali di nuoto, molto bene, nella Piscina di Terramaini, a Cagliari, il Green Alghero. che conquista due medaglie d'oro, quattro d'argento ed una di bronzo, grazie ad una superlativa Alice Maggioni e ad una rinata Maddalena Palladino. Maggioni si migliora tangibilmente nei 100stile libero (oro) e nei 100misti (argento), rimanendo vicinissima ai suoi primati personali nei 50stile libero (oro), nei 200stile libero (argento) e nei 50farfalla (bronzo).



Inolte, con queste prestazioni, ha strappato il pass per i Campionati Italiani giovanili nei 50 e nei 100stile libero e nei 50farfalla: bilancio più che positivo per lei considerando, oltretutto, il periodo di preparazione ancora in fase iniziale. Ottimo il doppio argento nei 50farfalla e nei 50dorso di Palladino, anche lei vicinissima ai suoi migliori tempi, dopo un lungo periodo di assenza dalla vasca per motivi non solo fisici.



Molto bene anche la giovanissima Carola Cucchi (che migliora le sue prestazioni nei 50, nei 100 e nei 200dorso) e Mattia Melone (ineccepibile nei 50farfalla e nei 50stile libero, a parte una virata discutibile in quest’ultima gara). Ciliegina sulla torta per Alice Maggioli (che giovedì 12 dicembre parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti), la sua elezione, da parte della Commissione tecnica regionale, come migliore nuotatrice di tutta la Sardegna della stagione agonistica 2018/19: ulteriore motivo di orgoglio per lei, per tutti i suoi compagni di squadra, e lo staff tecnico-dirigenziale del Green Alghero.



Nella foto: Alice Maggioni Commenti ALGHERO - Nei Campionati regionali Assoluti Invernali di nuoto, molto bene, nella Piscina di Terramaini, a Cagliari, il Green Alghero. che conquista due medaglie d'oro, quattro d'argento ed una di bronzo, grazie ad una superlativa Alice Maggioni e ad una rinata Maddalena Palladino. Maggioni si migliora tangibilmente nei 100stile libero (oro) e nei 100misti (argento), rimanendo vicinissima ai suoi primati personali nei 50stile libero (oro), nei 200stile libero (argento) e nei 50farfalla (bronzo).Inolte, con queste prestazioni, ha strappato il pass per i Campionati Italiani giovanili nei 50 e nei 100stile libero e nei 50farfalla: bilancio più che positivo per lei considerando, oltretutto, il periodo di preparazione ancora in fase iniziale. Ottimo il doppio argento nei 50farfalla e nei 50dorso di Palladino, anche lei vicinissima ai suoi migliori tempi, dopo un lungo periodo di assenza dalla vasca per motivi non solo fisici.Molto bene anche la giovanissima Carola Cucchi (che migliora le sue prestazioni nei 50, nei 100 e nei 200dorso) e Mattia Melone (ineccepibile nei 50farfalla e nei 50stile libero, a parte una virata discutibile in quest’ultima gara). Ciliegina sulla torta per Alice Maggioli (che giovedì 12 dicembre parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti), la sua elezione, da parte della Commissione tecnica regionale, come migliore nuotatrice di tutta la Sardegna della stagione agonistica 2018/19: ulteriore motivo di orgoglio per lei, per tutti i suoi compagni di squadra, e lo staff tecnico-dirigenziale del Green Alghero.Nella foto: Alice Maggioni