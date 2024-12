S.A. 8 giugno 2022 Effetto rally, +26,6% nello scalo di Alghero Effetto rally sul turismo, picco di arrivi nello scalo di Alghero nel weekend di automobilismo mondiale. Il sindaco Mario Conoci ringrazia tutte le componenti per il grande lavoro di squadra



ALGHERO - Un grande successo e una vetrina promozionale unica per Alghero, dallo show delle frecce tricolori, al nuoto internazionale, al Rally mondiale, è stato un ricchissimo anticipo della stagione estiva che ha messo al centro dell’attenzione mondiale la Riviera del Corallo. Investire sui grandi eventi paga, con grande ritorno di visibilità e di impatto economico”, spiega così il sindaco di Alghero Mario Conoci. Un dato su tutti è quello relativo agli arrivi nell’aeroporto di Alghero. Nei primi giorni di giugno, in corrispondenza del rally mondiale, il traffico nazionale e internazionale ha fatto registrare un aumento dei passeggeri che ha toccato quota 29.594, cioè il 26,6% in più del dato pre pandemia del 2019, che segnava un volume di traffico passeggeri pari a 23.372.



«La città è stata invasa da turisti e visitatori, con significativi benefici per il comparto economico che sono stati largamente superiori ai disagi. Tutto ciò – aggiunge il primo cittadino - ha comportato sacrifici temporanei: la viabilità modificata con fisiologiche difficoltà e comprensibili lamentele. Alla riuscita degli eventi – precisa - hanno concorso in maniera determinante tante componenti. Voglio ringraziare per questo i nostri agenti della Polizia Locale, che unitamente alle unità giunte a supporto da Cagliari hanno fornito un servizio eccezionale, puntuale, efficace».



«Un ringraziamento va anche a tutte le forze dell’ordine, ai dipendenti dell’Amministrazione comunale, alla Società In House e alla Fondazione Alghero, alla compagnia Barracellare, alle diverse Associazioni di volontariato che hanno partecipato attivamente e con grande slancio all’organizzazione degli eventi. È stato un grande lavoro di squadra che ha reso vincente la macchina organizzativa, in particolare in occasione del Rally, che ha richiesto massima attenzione e sacrificio. Sapevamo di poter contare sulle nostre professionalità nei momenti più importanti, il risultato è stato all’altezza. Alghero vi ringrazia».