Innovation Startup Tour ad Orgosolo

ORGOSOLO – Dal 27 al 29 maggio, Orgosolo sarà protagonista di un evento unico: l’Innovation Startup Tour, organizzato dall’Associazione Startup Turismo nell’ambito del progetto Miradas. Un evento che ha lo scopo di creare connessioni tra sei startup selezionate e gli operatori locali di Orgosolo, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete e pratiche che promuovano un turismo più autentico, inclusivo e rispettoso dell'ambiente. In un momento in cui il turismo cerca risposte all'overtourism, Orgosolo emerge come un modello di destinazione che sa unire tradizione e innovazione in modo sostenibile. L’Innovation Startup Tour, format ideato dall'Associazione Startup Turismo, si inserisce all’interno di Miradas, il progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici del Comune di Orgosolo, finanziato dal MiC Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR Bando Borghi Linea B, e ha l'ambizione di dare nuovo slancio alle destinazioni turistiche, portando l'innovazione direttamente sul territorio e creando sinergie tra startup innovative e operatori locali.



L’intervento mira a proporre soluzioni personalizzate, in linea con gli obiettivi strategici di una destinazione e le necessità di tutti gli stakeholder locali, a partire dalla Pubblica Amministrazione. In concreto, l'Innovation Startup Tour consisterà in tre giorni di incontri, formazione e confronti tra gli operatori turistici locali che si sono resi disponibili ad approfondire i temi dell’innovazione - tra cui b&b, case vacanza, agriturismi, tour operator, cantine vinicole e società di servizi - e sei startup selezionate tra le imprese aderenti all'Associazione Startup Turismo. L'Innovation Startup Tour offre una tre giorni intensa, pensata per favorire il dialogo tra innovazione e territorio. Dopo un primo momento di esplorazione del territorio, in cui le startup selezionate avranno l'opportunità di conoscere la storia, le tradizioni e le peculiarità di Orgosolo grazie agli operatori locali, l’evento si apre ufficialmente con una conferenza stampa (28 maggio, 10:00-12:00) presso l’Ex Municipio di Orgosolo. Sempre il 28 maggio, all’Ex Municipio, si terrà la plenaria (17:00- 19:00), un incontro aperto a tutti, in cui le startup presenteranno i loro prodotti e servizi, offrendo spunti innovativi per il futuro del turismo. Il programma prevede anche una serie di incontri one-to-one, in cui le startup avranno la possibilità di incontrare direttamente le aziende turistiche locali, come B&B, agriturismi, tour operator e altre realtà che costituiscono l’ossatura dell’economia turistica del territorio. Questi incontri offriranno un’opportunità unica di confronto, per scambiare idee e sviluppare soluzioni concrete per affrontare le sfide del turismo sostenibile.