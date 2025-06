S.A. 19:48 Bosa promuove il turismo outdoor Tra le attività più popolari ci sono escursioni e trekking lungo i sentieri attorno alla città, che offrono viste mozzafiato sul fiume e sul mare. Gli amanti della mountain bike possono esplorare percorsi adatti a diversi livelli di esperienza, immersi in un paesaggio incontaminato



BOSA - Allungare la stagione e la platea turistica, promuovere le attività sportive e ricreative all’aera aperta in spazi naturali o urbani, valorizzare le bellezze ambientali del territorio di Bosa. Con questi obiettivi la Giunta comunale, su proposta degli assessori Marco Naitana e Marco Francesco Mannu, ha dato mandato agli uffici di avviare l’iter per la definizione di un progetto che, forte dell’aggiudicazione del finanziamento del bando nazionale “Bici in Comune”, dia vita a una o più iniziative volte alla promozione del turismo outdoor, con attività sportive e ricreative. Il turismo outdoor rappresenta un modo innovativo e sostenibile per scoprire le meraviglie del territorio, incastonato fra il fiume Temo e il mare, che si presta perfettamente a pratiche sportive e ricreative all’aperto, attirando appassionati di avventura e natura. Tra le attività più popolari ci sono escursioni e trekking lungo i sentieri attorno alla città, che offrono viste mozzafiato sul fiume e sul mare. Gli amanti della mountain bike possono esplorare percorsi adatti a diversi livelli di esperienza, immersi in un paesaggio incontaminato. Per chi cerca emozioni più forti, il fiume Temo permette di vivere un’esperienza unica, navigando tra le bellezze naturali e i suggestivi scorci del borgo.



«Questa iniziativa mira non solo a valorizzare il patrimonio naturale e culturale di Bosa, ma anche a promuovere un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali», commenta il sindaco, Alfonso Marras. «Il turismo attivo outdoor rappresenta un’opportunità per riscoprire il nostro territorio in modo autentico, lontano dai percorsi più battuti, e per vivere un’esperienza coinvolgente tra mare, montagna e storia, e allo stesso per praticare una sana attività fisica all’aria aperta», aggiunge l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Viabilità, Marco Naitana. «L’obiettivo è quello di creare l’edizione zero di un evento strutturato, che puntando sul turismo outdoor e sulle varie pratiche sportive praticabili, possa aiutarci destagionalizzazione di alcuni segmenti turistici, del turismo attivo, appunto» spiega l’assessore al Turismo, Cultura e Attività produttive, Marco Franceso Mannu.