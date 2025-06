S.A. 20:06 Bosa: il rilancio turistico del borgo Quattro pannelli turistico-informativi nei principali punti di accesso alla città e una mostra esposta su undici pannelli installati tra la biblioteca comunale, il Museo “Casa Deriu” e il cortile della Pro Loco. Una ricerca sulla comunicazione della città di Bosa



BOSA - Venerdì 27 giugno saranno illustrati ufficialmente i risultati del progetto promosso dal Comune di Bosa per promuovere il patrimonio culturale e turistico della città. L’evento di presentazione si svolgerà alle ore 18,00 presso la sala del Consiglio comunale in piazza del Carmine e prevede la presenza dell’Amministrazione Comunale, del presidente della Fondazione Bosa, Giacomo Forte, e dei rappresentanti delle società di consulenza Insight Risorse Umane s.r.l., e Space S.p.A. Il progetto, che è stato promosso dal Comune di Bosa con il coordinamento dell’assessore al Turismo e alla Cultura, Marco Mannu, ha avuto l’obiettivo di restituire maggiore visibilità al patrimonio storico, artistico e immateriale della città, costruendo una narrazione identitaria che trova nell’arte del filet il suo filo conduttore.



L’intervento si inserisce all'interno di un’azione strategica più ampia dell’amministrazione comunale, orientata a rafforzare il “brand Bosa” come destinazione turistico-culturale capace di raccontare la propria identità attraverso azioni mirate e coerenti. Nella fase iniziale, Insight ha curato un’attività di studio e ricerca sul patrimonio culturale cittadino, parallelamente, sono state sviluppate azioni di comunicazione, promozione e sensibilizzazione rivolte a pubblici differenti, con l’obiettivo di attivare un dialogo continuo tra istituzioni e comunità. Di particolare rilievo le attività di formazione e sensibilizzazione che hanno coinvolto diversi target: giovani, residenti, turisti, persone con disabilità, operatori culturali e turistici, professionisti del territorio. La società Space ha affiancato questo processo occupandosi della progettazione e realizzazione del sistema integrato di fruizione culturale. Sono stati installati 4 pannelli turistico-informativi nei principali punti di accesso alla città, corredati da QR code che permette l’accesso a contenuti multimediali in italiano e inglese.



A completamento del percorso, è stata sviluppata un’app turistica bilingue, disponibile per dispositivi mobili e scaricabile sul proprio smartphone, che accompagna il visitatore lungo un itinerario tematico dedicato al filet e un percorso più ampio che valorizza diciannove punti di interesse della città. Nello sviluppo dell’applicativo, sono stati integrati e valorizzati i precedenti interventi dell’Amministrazione comunale, come “Bosa Città dei Colori”, per mettere a sistema il ricco patrimonio di testi, fotografie e video raccolti nel tempo. Questo ha permesso di costruire una comunicazione coerente e riconoscibile, capace di esaltare quanto già realizzato e di inserirlo in una strategia proiettata verso il futuro, senza mai perdere di vista le radici e l’identità del brand.

Infine, per dare visibilità e forza alla tradizione del filet, è stata realizzata una mostra fotografica esposta su undici pannelli installati tra la biblioteca comunale, il Museo “Casa Deriu” e il cortile della Pro Loco. Le immagini, frutto di una ricerca d’archivio e di una campagna fotografica realizzata ad hoc, ritraggono mani al lavoro, volti, dettagli di motivi e trame, restituendo autenticità e profondità a una tradizione ancora viva. Anche in questo caso, ogni pannello è accompagnato da un QR code che consente di accedere ai contenuti dell’app.



Con BRIC, Bosa si riscopre e si racconta attraverso le sue radici, i suoi gesti, le sue donne. Il progetto dimostra come l’innovazione possa farsi strumento di ascolto e di bellezza condivisa, rafforzando l’identità del territorio e restituendo valore alla memoria, alla creatività e alla partecipazione della comunità. Nel corso dell’evento saranno presentati anche i risultati di un’interessante “Analisi di sentiment “riguardante Bosa attraverso la comunicazione digitale effettuata nel corso dell’ultimo anno. «Grazie al progetto BRIC abbiamo sperimentato con successo l’uso di strumenti innovativi e al passo coi tempi per promuovere il territorio, il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni», commentano il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, e l’assessore, Marco Mannu. «Questo può essere un primo passo che apre le porte a nuovi scenari per la valorizzazione della città di Bosa e delle sue peculiarità, mirando a un target di visitatori sempre più ampio».